&e تجني ثمار التحول التكنولوجي والتوسعات في الأسواق الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «&e»، أن المجموعة تجني ثمار استراتيجيتها للتحول التكنولوجي والتوسعات الدولية.

وفي تصريحاته قبيل انطلاق فعاليات “جيتكس 2023”، أشار دويدار إلى الأسباب الاستراتيجية لتوسُّع &e في الأسواق الأوروبية، وأبرز الاندماجات وعمليات الاستحواذ والاستثمارات التي نفَّذتها &e خلال الفترة الماضية، بجانب الحديث عن الأداء المالي خلال النصف الأول من 2023، والرؤية الاستراتيجية لـ &e لقيادة التحوُّل الرقمي نحو المستقبل.

وعلى الرغم من تفاؤله بمستقبل صناعة الاتصالات ومشغِّلي خدماتها عالميّاً، فإنه يرى أن التغيير الذي طرأ عليها يدفع شركاتها إلى ضرورة التحوُّل بعملياتها إلى التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا.

وقال دويدار: إن الإمارات باتت أسرع أسواق العالم في تبنِّي ونشر شبكة الهاتف المتحرك للجيل الخامس 5G.ونوه بأن الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من استراتيجية المجموعة.

وأكد شراكة &e مع مؤتمر المناخ (COP28) تعكس مساهمة الشركات الكبرى في مبادرات الاستدامة.

وتشارك &e في معرض جيتكس 2023 تحت شعار «e& تعزّز الابتكار». وقال دويدار: إن &e ستكشف خلال مشاركتها في جيتكس 2023 عن الإطلاق الأولي لمشروع (Charge& Go)، منظومة شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تشكل خطوة داعمة لجهود المجموعة في مجال الاستدامة.

جيتكس 2023

وقال دويدار: نحرص دائماً على المشاركة في معرض جيتكس، الذي يُعَدُّ من أكبر المعارض والمؤتمرات التقنية محليّاً وإقليميّاً وعالميّاً، ونعتبره منبراً نطلُّ من خلاله على زوار المعرض والشركات العالمية المشاركة به وجميع الجهات المحلية والعالمية من كل القطاعات المهتمة بأحدث التجارب الرقمية المبتكرة، ونستفيد من هذه الفرصة للاستماع إلى آراء زوار المعرض والوافدين إليه من كل أنحاء العالم، لدراستها وتحليلها بدقة، والتعرف عن قرب على الاحتياجات الشخصية للعملاء، وبالتالي تصميم تجارب رقمية شخصية، تناسب جميع شرائح العملاء واحتياجاتهم، مما يساهم في صنع تغيير جذري في حياتهم، تحولهم بسهولة إلى المستقبل الرقمي.

وأضاف: تعكس مشاركة e& في الدورة الـ 43 من معرض جيتكس، التزامَ المجموعة برؤيتها الواضحة واستراتيجيتها المدروسة، التي ترتكز على قدرات وخبرات مكتسبة، تؤهِّلها لأن تكون شريكاً في رسم ملامح المستقبل الرقمي العالمي، على أن يتحقق ذلك بالبحث والتطوير والابتكار في كل ما هو جديد في هذا القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والبلوك تشين، والميتافيرس، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وغيرها من التقنيات المتطورة، التي تساهم في تحقيق أهدافها في ربط المجتمعات رقميّاً، ودفع مكانتها كمجموعة تكنولوجية واستثمارية رائدة عالميّاً.

ولفت إلى أن &e حرصت على الدخول بقوة إلى قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من أجل المساعدة في أَتْمَتَة عمليات عملائنا، مما يساعد على تحوُّلهم إلى مؤسسات أكثر كفاءة وإنتاجية وتنافسية في العصر الرقمي ولدى e& فِرَق من الخبراء المستعدين لدعم مختلف الصناعات، بما في ذلك المدن الذكية والمستدامة، والتنقل الذكي، والتجزئة، والمدفوعات الرقمية، والصناعات الحديثة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والحكومة الإلكترونية، وغيرها.

منظومة الشحن

وأوضح: تحرص e& خلال مشاركتها في جيتكس 2023 على تعريف زوّار المعرض بكل ما هو جديد في مستقبل قطاعات الاتصالات والتنقل والروبوتات والمدن الذكية والتجزئة الذكية وغيرها، والمدعومة بأحدث التقنيات وحلول الاتصال الرقمي.

ونوه أن جناح e& يضم مجموعة من السيارات المستقبلية والطائرات ذاتية القيادة والحلول التقنية المخصّصة لدعم أصحاب الهمم، إلى جانب أحدث الخدمات التي نقدمها لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الابتكارات التقنية في شبكات الجيل الخامس وقطاعات الصحة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا المالية والمدن الذكية.

وقال: تواصل &e سعيها لاختبار الآفاق المستقبلية للعالم الرقمي وما تحمله من تحديات وفرص رقمية هائلة سنشهد من خلالها تجارب جديدة بالكامل في مختلف قطاعات الخدمات الرقمية، إذ حرصنا على تعزيز تجارب العملاء وتزويدهم بتجربة حصرية وجديدة بالكامل سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: بالتزامن مع انطلاق معرض جيتكس 2023 بالإعلان عن الإطلاق الأولي لمشروع (Charge& Go)، منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي ستشكل خطوة هامة ومؤثرة في قطاع التنقل، تعكس رؤية e& لمستقبل أكثر استدامة.

ويأتي المشروع الجديد في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده المركبات الكهربائية وارتفاع مبيعاتها في دولة الإمارات وفي العالم ككل، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على السيارات الكهربائية نمواً سنوياً بنسبة 30% حتى عام 2028، لذا تمثل Charge& Go انعكاساً لالتزام e& المتواصل بتعزيز جهود الاستدامة.

ووفق دويدار، ستتوزع المحطات بشكل استراتيجي في جميع أنحاء دولة الإمارات لنقدم للعملاء منظومة شحن كهربائي متكاملة وبكفاءة عالية وبأسعار مناسبة، إذ تنسجم هذه المبادرة مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات ومع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.

وعلاوةً على ذلك، يوفر تطبيق الهاتف المتحرّك الذكي المخصّص للخدمة تجربة سهلة وسلسة للعملاء أثناء شحن مركباتهم الكهربائية، حيث يتم التعاون مع كافة الشركاء في ذات القطاع لإتاحة الفرصة للعملاء لسداد الدفعات لمختلف محطات الشحن من خلال التطبيق، بما يوفر تجربة مستخدم أكثر اتساقاً ومرونة، إذ تسعى e& إلى أن تصبح هذه المنظومة أكبر منظومة لشحن السيارات الكهربائية في الدولة، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

ويمثل معرض جيتكس مظلة مثالية لبناء شراكات جديدة واتفاقيات تعاون، سواء مع شركات التكنولوجيا العالمية، أو الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة المحلية، وتحرص المجموعة على إبرام اتفاقيات عديدة خلال فترة المعرض، لكونه فرصة متميزة ليطَّلع الحضور على خطوات e& العملية نحو تحقيق أهدافها عبْر توسيع نطاق العروض والخدمات، وهو ما يمكن تحقيقه بالتكامل وتعزيز الشراكات والاتفاقيات مع قادة ورواد القطاعات التكنولوجية محليًّا وعالميًّا، مع التركيز دائمًا على الابتكار والاستفادة من الفرص المتاحة لمواكبة المشهد الرقمي سريع التطور.

الأسواق الدولية

وقال دويدار: نسير في &e على الخُطَى السَّدِيدة للقيادة الرَّشِيدة في دولة الإمارات للمساهمة في تحقيق رؤيتهم الحكيمة في التنمية الاقتصادية الشاملة القائمة على المعرفة والابتكار وتحقيق المزيد من النجاح في مهمتها الهادفة إلى ربط المجتمعات، وتطوير بنية تحتية رقمية تساهم في رسم معالم المستقبل.

وأضاف: استهدفت e& تحقيق النمو من خلال استراتيجية مرسومة بدِقَّة، ومدعومة بنظرة تقدمية، وعقلية نمو واثقة، تؤدي إلى نمو الأعمال عبر محاور رئيسية تتمثل في توفير قنوات متعددة ومتنوعة تضمن استمرارية النمو المستقبلي من خلال ركائز أعمال متخصصة، وتنويع العمليات المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز النمو المُسْتَدَام، واستكشاف أسواق جديدة وفرص استراتيجية.

وقال: استطاعت e& أن تخوض غمار المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا والاستثمار، ليمتد نشاطها إلى 16 دولة في نطاق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ويستمر التركيز في إطار تعزيز محفظة الأعمال، وتقديم قيمة حقيقية تشكِّل إضافة للعملاء والمساهمين، ودفع النمو عبر عمليات التوسُّع المدروسة، من خلال الأنشطة الأساسية والعمليات المستدامة للمجموعة، بجانب عمليات الدمج والاستحواذ التي أدَّت إلى تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من العام وإنجازات بارزة حتى الآن.

وقال: دفعنا هذا التحول إلى توسيع نطاق الأعمال لتصل استثمارات e& اليوم إلى القارة الأوروبية، من خلال الاستثمار الاستراتيجي في حصة 14.6% من شركة Vodafone إلى جانب إبرام اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة مُسَيْطِرَة (50% + 1 حصة اقتصادية) في أصول مجموعة PPF للاتصالات «PPF Telecom»، وهي ذراع الاتصالات لمجموعة PPF، وبالتالي توسِّع &e أعمالها بقوة داخل الأسواق الأوروبية في كل من بلغاريا، وهنجاريا، وصربيا، وسلوفاكيا.

وأضاف: تركزت جهودنا في مجالات تقنية متعددة، فقد استحوذنا أيضاً على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، ويأتي هذا الاستحواذ، داعماً لاستراتيجية &e الطموحة والمتمثلة في توسيع نطاق الخدمات والعروض الرقمية للمستهلكين، وبما يُسهم في تسريع تحوُّلها إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية.

ونوه بأنه في ذات السياق، أتمَّت المجموعة كذلك، وبنجاحٍ، الاستحواذَ الكامل وبنسبة 100% على شركة Service Souk DMCC المعروفة باسم Service Market، وبالشكل الذي يُسهم في توسيع نطاق خدماتها الرقمية المقدمة لقطاع المستهلكين على منصة «بسمات» (Smiles)، لتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية الهامة لعملائها. ومن قبلها الاستحواذ على elGrocer، في خطوة تهدف إلى دعم الطموحات الرقمية للمجموعة، وإثراء خدماتها وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات العملاء الحالية والمستقبلية.

واستحوذت &e على حصة الأغلبية في منصة Beehive، المنصة الرقمية الرائدة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشكِّل هذا الاستحواذ خطوة مهمة في استراتيجية &e المؤسسات للتوسُّع، والتي تؤكد من خلالها التزامها بفتح مجالات جديدة للنمو داخل دولة الإمارات والمنطقة، فيما سيمكِّن هذا الاستحواذ «Beehive» من تعزيز أعمالها وتوسيع نطاق عُرُوضها المختلفة.

ولتعزيز بَصْمَتِها الدولية، وتوسيع وجودها في الأسواق التي تخدمها عَبْرَ أحدث التقنيات الرقمية استحوذت منصة المحتوى الترفيهي evision، التابعة لشركة «e& الحياة»، على حصة الأغلبية بنسبة 57% من Starzplay Arabia، المنصة الرائدة في تقديم خدمات البث المسجل (فيديو) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال دويدار: إن &e قادت الاستثمار، ذراع الاستثمار التكنولوجي لـ &e، الجولةَ الاستثمارية الأخيرة لمنصة almentor، المنصة العربية الرائدة في مجال صناعة التعّلم بالفيديو في منطقة الشرق الأوسط، وما زلنا نتطلع إلى المزيد من الفرص التي سنكتشفها لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستقبل رقمي أكثر إشراقاً.

ونجحت e& الاستثمار بالمشاركة في جولة تمويلية من الفئة (أ) لصالح شركة «أيكيجاي لابس – Ikigai Labs»، الرائدة في الذكاء الاصطناعي المولد للبيانات، بما يعكس حرص e& الاستثمار على تمكين الاستفادة القصوى من حلول الذكاء الاصطناعي وجعلها في متناول الجميع.

165 مليون مشترك في &e بـ 16 سوقاً

قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «&e»: إن المجموعة تضم أكثر من 165 مليون مشترك في 16 سوقاً تخدمها، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية التي تمنحها قدرات كبيرة لتقديم أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية المبتكرة لعملائها من المؤسسات والأفراد.

وأضاف: على سبيل المثال وليس الحصر، وقَّعت &e اتفاقية تعاون استراتيجي مع «فودافون»، لتعزيز التعاون والعمل المشترك، من أجل تقديم أحدث الخدمات المُبْتَكَرة في قطاعَي الاتصالات والتكنولوجيا، ومن خلال شركتنا العاملة في باكستان PTCL، دخلت e& في تعاون استراتيجي مع «فودافون» يهدف لتسريع التمكين الرقمي للمؤسسات وتحسين اعتماد الخدمات المتصلة في باكستان.

كما دخلت في شراكة مع «إندوسات»، تهدف إلى استكشاف طرق جديدة لخدمة العملاء في إندونيسيا، ودولة الإمارات، والمزيد من الدول والمناطق الأخرى، وبالشكل الذي يمكِّنهم من التمتع بخدمات اتصالات صوتية دولية (IDD) عالية الجودة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم تجارب رائدة وعالمية المستوى للعملاء.

وإضافةً إلى ذلك، دخلت في شراكة مع «إنتل» ، بهدف العمل على تفعيل مراكز البيانات المتطورة، بهدف التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية إلى أقرب مستوًى من الصفر، باستخدام الجيل الرابع من Intel Xeon Scalable.