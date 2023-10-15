الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مؤسسة الموانئ والجمارك» تكشف عن 7 مشاريع جديدة

«مؤسسة الموانئ والجمارك» تكشف عن 7 مشاريع جديدة
16 أكتوبر 2023 01:35

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعرض مشاريعها المبتكرة في"جيتكس 2023"
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تؤسس مركزاً لأبحاث الميتافيرس وحاضنة لـ «الناشئة»

تحت شعار «الريادة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي» تطلق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال»، 7 مشاريع مبتكرة تسهم في مواصلة المسيرة المتميزة للمؤسسة وريادتها في التحول الرقمي، وتطويرها خدمات استباقية تدعم استدامة النمو الاقتصادي في دبي.
وتسلط المؤسسة هذا العام الضوء على أحدث تقنياتها وحلولها الرقمية المبتكرة التي تواكب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، اتمتة الإجراءات، الموظف الافتراضي، البوابة الرقمية، والغرفة الذكية، حيث ستعرض جمارك دبي مشاريع «التفتيش عند بُعد» والذي ستطلقه مع «دبي الجنوب»، ويعد ابتكار نوعي لتسهيل إجراءات التفتيش وتسريع العمليات لدعم رؤية دبي الاقتصادية، ومشروع «تتبع حالة الشحنات» والذي يوفر تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من الوصول لغاية مرحلة الإفراج، «أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي» مبادرة مبتكرة تهدف إلى تحويل عمليات التدقيق الجمركي إلى عملية آلية من خلال أتمتة العمليات باستخدام الروبوتات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، «برنامج زام» وهو برنامج ذكي يعتمد التقنيات الحديثة في خطة توزيع أوقات مناوبة الموظفين في نظام المناوبة على حسب مناطق الاختصاص، وستعرض «مؤسسة الموانئ والجمارك» مبادرات «نَهام» الموظف الافتراضي الذي يقوم بالرد الذاتي.

الاستدامة
دبي
الذكاء الاصطناعي
جيتكس
آخر الأخبار
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
الرياضة
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©