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اقتصاد

«الصحة» تشارك في «جيتكس جلوبال 2023» بمشاريع رقمية مبتكرة

الوزارة تشارك بالفعاليات لتبادل الخبرات والتجارب (من المصدر)
16 أكتوبر 2023 01:35

دبي (الاتحاد)

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تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض «جيتكس جلوبال 2023» لعرض حزمة من مشاريعها الرقمية وأحدث الأنظمة والحلول التقنية وأبرز إنجازاتها ومشاريعها المبتكرة، لتعزيز سعادة المتعاملين، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ضمن سعيها لترسيخ مكانة الدولة الرائدة على خريطة الابتكار العالمية في مجال الصحة الذكية والرقمية.
وتقدم الوزارة للمختصين والمهتمين فرصة للاطلاع على تجربة متميزة للحلول التقنية الصحية، لتلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية، وترسيخ مكانتها كواحدة من أهم رواد التحول الرقمي الحكومي في منصتها ضمن جناح الحكومة الرقمية.
وتندرج مشاركة الوزارة في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023» في إطار خططها لتبادل الخبرات والتجارب ودعم ومواكبة النظم المعلوماتية الذكية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشاريعها الرقمية المبتكرة والمرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تطوير تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة. 
وتؤكد الوزارة أن استراتيجيتها الشاملة والمتكاملة الهادفة إلى إرساء هيكلية عمل رقمية متكاملة، قائمة على المعرفة من خلال توفير حلول مبتكرة في إدارة البيانات الصحية وفق أرقى الممارسات العالمية.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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