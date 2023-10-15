«جيتكس جلوبال» يستشرف مستقبل شبكات الجيل السادس وفضاء الميتافيرس

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يرسم معرض جيتكس جلوبال في دورته الثالثة والأربعين التي تنطلق اليوم في دبي، بمشاركة أكثر من 6 آلاف وجهة عارضة من 170 دولة، ملامح مستقبل الجيل الجديد من التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة التي ستغير مشهد العالم خلال العقود المقبلة، بداية من استكشاف التأثير الهام لشبكات الجيل السادس (6G)، مروراً بإعادة تصور الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى منظومات الأعمال الافتراضية الواسعة في تقنية الميتافيرس.

ويجمع المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 16 و20 أكتوبر 2023، بمشاركة عالمية ومحلية واسعة، ثماني فعاليات متنوعة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، بما فيها معرض «إكسباند نورث ستار»، و«عالم الذكاء الاصطناعي»، ومؤتمر «ماركيتنغ مينيا»، و«جيتكس إمباكت»، و«إكس فيرس»، كما تشمل أجندة أسبوع جيتكس للتقنية إطلاق قمة التمويل الرقمي «فينتك سيرج» و«قمة مستقبل البلوكتشين»، و«جلوبال ديف سلام»، أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين في منطقة الشرق الأوسط.

مشاركات واسعة

ويشهد المعرض مشاركة محلية واسعة من قبل الجهات الاتحادية والحكومات والدوائر المحلية وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاع الخاص بالدولة، حيث من المتوقع أن تكشف العديد من هذه الجهات عن أحدث ابتكاراتها وحلولها في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، ودورها في تسريع وتيرة تبني التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات والقطاعات.

وأعلنت حكومة أبوظبي عن مشاركة ضخمة في دورة هذا العام لنحو 33 جهة حكومية إلى جانب العديد من الشركاء المحليين والدوليين، لتسلِّط الضوء على التقدُّم الذي أحرزته الإمارة على صعيد رقمَنة خدماتها واستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تميز الأداء الحكومي، وعرض أحدث مبادراتها المبتكَرة ضمن الحدث الأكبر في مجال التقنية والشركات الناشئة في العالم.

وتأتي هذه المشاركة بقيادة «دائرة التمكين الحكومي»، المعروفة سابقاً باسم «دائرة الإسناد الحكومي» التي تتولى مهمة تمكين مسيرة التحوُّل الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وستشرف الدائرة خلال المعرض على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية والشركاء، لتمكين زوّار المعرض من خوض تجربة سَلِسَة وموحَّدة.

وسيشهد جناح حكومة أبوظبي الكشف عن أكثر من 110 مشاريع رائدة تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية ومتميِّزة لجميع زوّاره، ما يجسِّد حقاً شعار «قيادة المستقبل الرقمي».

وتندرج مبادرات حكومة أبوظبي، التي تُعرَض في معرض «جيتكس العالمي للتقنية»، في إطار خمس أولويات رئيسية لها هي «الخدمات الحكومية» وتهدف إلى تعزيز كفاءة المنصات الرقمية ومراكز الخدمة للارتقاء بتجربة المتعاملين وتسهيلها، و«الحلول الحكومية» وترمي إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وإرساء نهج عمل مشترك يدعم احتياجات وتطلُّعات حكومة أبوظبي، و«البيانات والذكاء الاصطناعي» وتتمحور حول تبادل البيانات بشكل آمن وموثوق للمساعدة على اتخاذ القرار وتعزيز الكفاءة، و«الأمن السيبراني» الذي يركِّز على حماية الأصول الرقمية، وأخيراً «التمكين الرقمي» الذي يهدف إلى ربط الأنظمة الرقمية وأصحاب المصلحة والشركاء بسلاسة.

كما أعلنت هيئة دبي الرقمية عن استعداد المنصة الرئيسية لحكومة دبي التي تجمع تحت مظلتها أكثر كمن 40 جهة حكومية وخاصة، لعرض أحدث المشاريع والابتكارات والتجارب الرقمية خلال معرض «جيتكس جلوبال 2023».

ابتكارات الذكاء الاصطناعي

ويقدم جيتكس جلوبال في دورة العام 2023 العرض الأكبر للذكاء الاصطناعي، حيث تكشف 3500 جهة عارضة يمثل الذكاء الاصطناعي جزءاً من أعمالها، عن الآلية التي تقوم عبرها هذه التكنولوجيا الكبيرة بإثراء وتغيير حياة الأفراد والحكومات والأعمال والمجتمع. علاوةً على ذلك، أضفت طفرة الذكاء الاصطناعي سمة جديدة من التعقيد لناحية حماية الأصول الرقمية والبنية التحتية الحساسة لبروتوكولات الإنترنت، حيث يتناول «وادي جيتكس السيبراني» العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم، ويجمع تحت مظلته عدداً من أبرز العلامات التجارية في مجال أمن المعلومات فضلاً عن الخبراء الدوليين في أكبر معرض للأمن السيبراني هذا العام.

170 دولة

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرضي جيتكس جلوبال و«إكسباند نورث ستار»: «يعد الطلب الكبير من جانب مجتمع التكنولوجيا والشركات الناشئة العالمي على المشاركة في معرض جيتكس شهادة على الدافع الكبير لتعلم وتبادل ومناقشة آخر التطورات في قطاع التكنولوجيا». وأضافت: يجمع جيتكس جلوبال تحت مظلته قادة القطاعين العام والخاص مما يزيد على 170 دولة لاستكشاف الآفاق الجديدة المجهولة لاقتصاد المستقبل الرقمي.

من جهتها قالت جومانا كرم، رئيس قسم التسويق والمدير الإقليمي لتطوير الأعمال في آيسر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن معرض «جيتكس جلوبال»، الحدث التكنولوجي السنوي الأكبر على مستوى العالم الذي استمر لأكثر من أربعين عاماً منذ تأسيسه، ساهم في تعزيز مكانة الدولة لتكون في صدارة الاقتصاد الرقمي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومواكبة حركة التحول التكنولوجي الطموحة.

وأضافت أن «جيتكس جلوبال» يستقطب كبريات الشركات العالمية والناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصُناع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، ما يوفر لهم المنصة الأمثل للتطور والنمو وخلق فرص استراتيجية لعقد الشراكات والتعاون مع كل من القطاعين العام والخاص، والتواصل مع صنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، إضافةً إلى عرض أحدث ابتكاراتهم التكنولوجية.