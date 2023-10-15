ثلاث شركات عالمية تنضم إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار تعاونه مع ثلاث شركات عالمية متخصصة في تقنيات وخدمات القيادة الذاتية والسيارات الطائرة والتي تتطلع للانضمام إلى مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) وضمت قائمة الشركات التي تعتزم الانضمام لمجمع (SAVI) شركة «وي رايد»، المتخصصة في مجال تقنيات وخدمات القيادة الذاتية، وشركة جوبي للطيران التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها والتي تعمل على تطوير سيارة أجرة طائرة كهربائية بالكامل تعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي لخدمة نقل الركاب التجارية، بالإضافة إلى شركة مراكب تكنولوجيز التي ستصبح أول شركة رائدة في تطوير الأنظمة والتطبيقات البحرية في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة.

وتتمتَّع أبوظبي بمكانة متميِّزة تؤهلها لقيادة جهود تطوير تقنيات صناعة المركبات ذاتية القيادة ونشرها على المستوى العالمي.

ويرسي مجمّع (SAVI) في إمارة أبوظبي معايير جديدة للنقل المستدام، مما يتيح للمعنيين في القطاع حول العالم إمكانية تطوير أنشطتهم في قطاع تكنولوجيا المركبات الذكية وذاتية القيادة في الجو وعلى الأرض وفي البحر.

ويساهم الجمع بين مقومات سلسلة القيمة المضافة ضمن مجمّع واحد في الاستفادة من التقنيات المشتركة لتعزيز مستقبل قطاع النقل في دولة الإمارات وعالمياً، ويأتي ذلك بالتزامن مع ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين والمواهب حول العالم، ومواصلة تطوير القطاع من خلال تصدير الحلول التي تم تطويرها محلياً إلى الأسواق العالمية.

«وي رايد»

وتفصيلاً، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار تعاونه مع «وي رايد»، الشركة الرائدة في مجال تقنيات وخدمات القيادة الذاتية، والتي تتطلع إلى تأسيس مقرها الإقليمي ضمن مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن مدينة مصدر في إمارة أبوظبي.

وبالاستفادة من المرافق والخدمات المتطورة والبيئة التنظيمية الداعمة، سيكون المكتب الجديد في إمارة أبوظبي المقر الرئيس لشركة «وي رايد» في منطقة الشرق الأوسط لإدخال تقنيات المركبات ذاتية القيادة إلى حيز التطبيق الصناعي العملي، وتعزيز حركة النقل والشحن في الإمارة وحول العالم.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: تم إطلاق مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة ليكون مؤهلاً لمباشرة عملياته بشكل فوري ولاستقطاب الشركات والمواهب العالمية والتشجيع على تطوير الحلول المبتكرة لدفع مستقبل القطاع.

وتعتبر «وي رايد» من الشركات التجارية الرائدة التي تعمل على تطوير تقنيات القيادة الذاتية بالمستوى الرابع، وتعمل على تنفيذ أبحاث واختبارات وعمليات متخصصة في 26 مدينة حول العالم، وتوفير خدمات ذكية في قطاع طلب المركبات، والنقل حسب الطلب، والخدمات اللوجستية الحضرية، والخدمات البيئية.

«جوبي للطيران»

وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اعتزام شركة جوبي للطيران التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها والتي تعمل على تطوير سيارة أجرة طائرة كهربائية بالكامل تعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي لخدمة نقل الركاب التجارية، المشاركة في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي.

«مراكب تكنولوجيز»

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار أن مراكب تكنولوجيز ستصبح أول شركة رائدة في تطوير الأنظمة والتطبيقات البحرية في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الجديد.

وتتمتع مراكب تكنولوجيز، الشركة الرائدة في توفير التكنولوجيا المستقلة لاستخدامات النقل الجوي والبري والبحري، بسجل حافل بتطوير حلول مبتكرة في دولة الإمارات على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية.