مكتوم بن محمد يفتتح «إكسباند نورث ستار 2023»

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، «إكسباند نورث ستار 2023»، أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم، والذي تنظمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر في «دبي هاربر».

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن معرض «إكسباند نورث ستار 2023» يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى واحد من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دبي، وتعزيز تنافسيتنا في السوق العالمي واقتصاد المستقبل. وقال سموه: «واثقون بقدرة كوادرنا الوطنية المؤهلة على دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لرأس المال الرقمي العالمي، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».

وأضاف سموه: «الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية في تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، والمعرض يدعم مساعينا لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً يضيفها لاقتصاد دبي، وبما يرسخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية». وعقب الافتتاح قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في أجنحة المعرض رافقه خلالها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومعالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وهلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي.

واطلع سموه على أبرز الشركات المشاركة في المعرض والتي تزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، فيما يستقطب أكثر من 1000 مستثمر من مختلف دول العالم، يديرون أصولاً تقدر بقيمة تريليون دولار.

واستمع سموه من سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى شرح حول المعرض الذي يدعم مساعي دبي في التحول إلى واحد من أكثر المراكز الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم. يشارك في «إكسباند نورث ستار» 250 متحدثاً من رواد القطاعات الرقمية في المنطقة والعالم والذين يستعرضون المزايا التنافسية وفرص النمو التي يحملها الاقتصاد الرقمي، وكيفية تعزيز وتمكين الشراكات التجارية الهادفة إلى إثراء مسيرة التنمية والتطوير ودفعها نحو آفاق أوسع لتعزيز الجاهزية للمستقبل، وتحسين جودة حياة المجتمعات.

ويعمل «إكسباند نورث ستار 2023»، الذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة حول العالم، على تحفيز التواصل بين القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرعات الأعمال من جهة، وأبرز خبراء القطاع والمبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة في العالم من جهة أخرى. يعتبر المعرض الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وجمع التمويل، مما يتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة لاستقطاب التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التشغيلية.

يُعد «إكسباند نورث ستار 2023» المنصة الأمثل لتحقيق تأثير حقيقي في عالم الأعمال، حيث يساهم في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الأكثر جاذبية في العالم ضمن بيئة عالمية فريدة من نوعها.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «إن معرض ومؤتمر (إكسباند نورث ستار)، يعكس التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم الشركات الناشئة الطموحة في الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في الإمارة».

وأضاف أن معرض ومؤتمر (إكسباند نورث ستار) يسهم في توسيع نطاق حضور الشركات الناشئة واستقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي، ويدعم مسيرة تحول دبي إلى واحد من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وذلك بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى تحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية بحلول عام 2033.

وأشار إلى أن دورة هذا العام تستكمل نجاحات (إكسباند نورث ستار 2022) الذي أثمر عن تأسيس نحو 150 شركة ناشئة في دولة الإمارات بعد إبرامها عقوداً خلال فعالياته. ولفت إلى أن «إكسباند نورث ستار 2023» سيسهم في تعريف نخبة من الشركات الرقمية العالمية الرائدة بالمزايا التنافسية التي توفرها دبي ودولة الإمارات في ظل التحول نحو اقتصاد رقمي، وهي فرصة استثنائية تجمع رواد الأعمال والمبتكرين في المجالات الرقمية مع المستثمرين وأفضل الشركات العالمية، حيث تستعرض خلال الحدث شركات مليارية قصص نجاحها الملهمة أمام رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا. ويقدم المؤتمر العالمي للمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا أحد فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، رؤى فريدة من قبل أفضل مهندسي التكنولوجيا وعلماء البيانات في العالم، فيما يشارك في معرض «اثنين الذكاء الاصطناعي»، أكثر من 400 شركة ناشئة سريعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، تستعرض عدداً من حلولها المبتكرة في مختلف التطبيقات والصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويشهد معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، إطلاق عدد من المبادرات الجديدة منها «إنديا سنترال» الذي يُعد أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند، حيث يشهد مشاركة 300 شركة ناشئة هندية، و«آسيا فاست 100 وأفريكا فاست 100»، أكبر معارض الحدث والذي سيجمع تحت مظلته 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار يوم كامل حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل، فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية. وتشمل فعاليات المعرض فعالية «رواد الأعمال الإماراتيين» (Emaratipreneur Inc)، وهي منصة مثالية للتواصل والتعارف والتطوير مصممة حصرياً لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الإماراتيين.

الاقتصاد الرقمي

تستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي عبر جناحها في المعرض، عدداً من مبادراتها الرائدة الهادفة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد الإمارة، وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، ومنها «منصة دعم وجذب الشركات» التي تهدف إلى تبسيط مجموعة من عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة وتحظى المنصة بوجود 11 شريكاً استراتيجياً حالياً. كما تستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الدليل الإرشادي «ابدأ عملك في مدينةٍ نابضة وهو دليل رواد الأعمال لتأسيس الأعمال في دبي». وتلقي الغرفة الضوء على برنامج Launchpad Dubai.