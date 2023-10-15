«أبوظبي للصادرات» يشارك في المؤتمر الدولي للتجارة

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية في المؤتمر الدولي السنوي التاسع والأربعون للتجارة والتوريد الذي عقد في أبوظبي خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر 2023، ويأتي انعقاد المؤتمر، بحضور ممثلين عن الشركات العالمية العاملة في الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والقانون.

وألقى خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، كلمة رئيسية خلال فعاليات المؤتمر، أعرب فيها عن حرصه على إقامة شراكات فعالة مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية لتعزيز وتسهيل وصول صادرات الإمارات إلى مختلف دول العالم، كما قدم شرحاً حول أهداف مكتب أبوظبي للصادرات وإنجازاته وخططه المستقبلية. وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من بين أكبر 20 دولة مصدرة على مستوى العالم، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 180 دولة.

وأفاد المنصوري بأن مكتب أبوظبي للصادرات قدم حتى الآن تسهيلات ائتمانية بقيمة نحو 2.5 مليار درهم.