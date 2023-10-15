شراكة بين «الاقتصاد» و«إنتيسا سان باولو»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم بنك «إنتيسا سان باولو» الإيطالي، ومركز الابتكار «إنتيسا سان باولو»، اتفاقية استراتيجية مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات لتعزيز اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري وتصميم منظومة للاقتصاد الدائري في الدولة.

ووقّع الاتفاقية الإطارية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وماورو ميتشيلو، رئيس قطاع صيرفة الشركات والاستثمار في IMI بمجموعة إنتيسا سان باولو،

و باولو ماريا فيتوريو غراندي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الابتكار «إنتيسا سان باولو.

وقال معالي بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تولي حكومة دولة الإمارات أهميةً كبيرة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة ونسعى للمضي قُدُماً في توطيد شراكتنا الاستراتيجية مع القطاع الخاص ومُختلف المعنيين والشركات العالمية الرائدة لتحقيق مستهدفاتنا في ملف الاقتصاد الدائري ويشكل إبرام الاتفاقية الاستراتيجية مع مجموعة (إنتيسا سان باولو) محطةً مفصلية تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها في مصاف الاقتصادات الدائرية الرائدة إقليمياً وعالمياً».

ووقع اختيار دولة الإمارات على «إنتيسا سان باولو» لتكون شريكاً في مسيرة انتقال البلاد نحو الاقتصاد الدائري نظراً لقدرات المجموعة المثبتة في دعم الشركات الناشئة والشركات القائمة في مجال الاقتصاد الدائري بمنطقة الشرق الأوسط أثناء شروعهم بمسيرة التحوّل نحو هذا النموذج الاقتصادي الجديد.