إطلاق النسخة التجريبية لتطبيق "إسكان أبوظبي"

أبوظبي (الاتحاد)

على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2023، أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان النسخة التجريبية لتطبيقها الذكي "إسكان أبوظبي" الذي يتم تطويره ليعمل كمنصة رقمية تفاعلية رديفة لمركز "إسكان أبوظبي"، بحيث يتم توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن خلال رحلته في الحصول على المنفعة السكنية، بصورة تفاعلية رقمية متطورة، ويندرج تحت مبادرات التحول الرقمي التكاملي تنفيذاً لأجندة برنامج أبوظبي لتجربة "متعاملين بلا جهد".

يتيح التطبيق للمتعاملين التقدم بطلبات جديدة لكافة الخدمات التي تقدمها هيئة أبوظبي للإسكان، بالإضافة إلى تتبع حالة طلباتهم واستكمال رحلتهم الإسكانية بكل سهولة ويسر دون الحاجة للحضور الشخصي، كما تم تطوير تطبيق إسكان أبوظبي والأنظمة الإلكترونية الداعمة في الهيئة، وتحسين وتطوير الربط مع أكثر من 15 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، للمساهمة في إنجاز المعاملات الإسكانية في مكان واحد يختصر الوقت والجهد.

كما يتيح تطبيق إسكان أبوظبي التقديم على الخدمات التي توفرها الجهات الأخرى اللازمة لاستكمال رحلة الحصول على المنفعة السكنية مثل، خدمة الرهن العقاري الموفرة من دائرة البلديات والنقل، وتنفيذ الموافقات لمنافع الأراضي والمساكن وتسجيلها لدى دائرة البلديات والنقل وإصدار سندات الملكية من خلال التطبيق، وإتمام متطلب برنامج الثقافة المالية المقدم من دائرة التمكين الحكومي، وفتح حساب القرض في بنك أبوظبي الأول وغيرها الكثير، حيث عملت الهيئة على إعادة هندسة العمليات لتحقيق التحول الرقمي الكامل للخدمات على طول رحلة المتعامل بدون تدخل بشري.

وأضاف حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن الهيئة تعمل على تبني أحدث التقنيات والأنظمة المبتكرة التي من شأنها تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة في مختلف المنصات للمتعاملين. كما وأن الهيئة تحرص على تسهيل رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتعاملين الحصول على الخدمات الإسكانية، بما يحقق مستوى أعلى من الرضا بين المتعاملين وتقليص مدة الانتظار وتسهيل عملية التقديم.

وعملت الهيئة على وضع منظومة إسكانية شاملة ومتكاملة، تضم الشركاء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مركز إسكان أبوظبي ليوفر نظام ثلاﺛﻲ الأبعاد لاختيار المنفعة السكنية للمتعاملين، حيث توفر الخاصية فرصة الاطلاع على كافة بيانات الأراضي والمساكن المتوفرة والمقارنة بينها واختيار الأنسب والحجز سواء كان المشروع منجز أو على الخارطة.