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اقتصاد

جمارك أبوظبي تستعرض مشاريعها الذكية في «جيتكس 2023»

جمارك أبوظبي تستعرض مشاريعها الذكية في «جيتكس 2023»
16 أكتوبر 2023 15:39

دبي (الاتحاد)
تستعرض الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث مشاريعها الابتكارية في مجالات العمل الجمركي خلال الدورة الـ 43 لمعرض جيتكس جلوبال، حيث تشارك ضمن جناح حكومة أبوظبي، بأربعة مشاريع ذكية تعزز ريادتها العالمية في تبني وتوظيف التكنولوجيا المتطورة التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
وتطلق جمارك أبوظبي، خلال مشاركتها في المعرض هذا العام، أحدث أنظمتها التقنية المتطورة المدعومة بتقنية البلوك تشين لتحسين العمليات الجمركية، وتسلط الضوء على نظارة الواقع المختلط في العمليات الجمركية الميدانية، والتي تسهل عمل المفتشين الجمركيين في إجراء تأكيد خروج الشاحنات من المركز الجمركي، كما تستعرض كاميرات الكتف للمفتشين الجمركيين بهدف تعزيز الشفافية ورفع رضا المتعاملين، عبر معالجة التحديات التشغيلية وتوثيق الإجراءات في المنافذ الحدودية.
وتشارك جمارك أبوظبي بمشروع الروبوت الجمركي المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي لقراءة المؤشرات الحيوية وتزويد مركز التحكم والسيطرة بتقارير فورية، حيث يستخدم الروبوت لقياس نسبة رضا المتعاملين وتقديم الخدمات الجمركية للأفراد.
وتأتي مشاركة الإدارة العامة لجمارك أبوظبي سنوياً في أسبوع جيتكس للتقنية ضمن منصة حكومة أبوظبي لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات، وتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي وتسخير التكنولوجيا المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يخدم منظومة العمل الجمركي ويعزز من كفاءتها لضمان أمن وحماية المجتمع وازدهاره الاقتصادي.

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