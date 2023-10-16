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اقتصاد

«هب 71» ترفع الدعم المقدّم إلى 750 ألف درهم

«هب 71» ترفع الدعم المقدّم إلى 750 ألف درهم
17 أكتوبر 2023 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت Hub71 - منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي - اليوم عن تعزيز برنامج الحوافز المقدّمة للشركات الناشئة برفع قيمة الدعم المقدّم من حوافز نقدية وعينية إلى 750 ألف درهم. وستحصل الشركات الناشئة التي تنضمّ إلى برنامج الحوافز المتجدّد تحت اسم، برنامج بناء الشركات، على حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم بشكل خدمات دعم، وعلى 250 ألف درهم نقداً مقابل حصص في الأسهم، الأمر الذي يساعد مؤسّس الأعمال في الحصول على رأس المال اللازم لتمويل نموّ أعمالهم بسهولة. وعند الانتهاء من برنامج بناء الشركات بعد عام واحد، يمكن للشركات الناشئة التي حققت أفضل أداء وفق معايير Hub71 الحصول على حافز نقدي إضافي تصل قيمته إلى 250 ألف درهم، مقابل حصول Hub71 على أسهم إضافية. وستقدّم Hub71 حوافز نقدية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، بناءً على اتفاقية مبسّطة للأسهم المستقبلية «SAFE». وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـHub71: يُمثل تجديد برنامج بناء الشركات تطورًا طبيعيًا لمنظومتنا المزدهرة، والتي مكّنت الشركات الناشئة المنضمة إلى برنامج Hub71 من جمع تمويلات إجمالية تقارب 5 مليارات درهم».

Hub71
هب 71
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