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اقتصاد

(SAVI) يستقبل أول شركة لصناعة السيارات الكهربائية

(SAVI) يستقبل أول شركة لصناعة السيارات الكهربائية
17 أكتوبر 2023 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع اتفاقية مع شركة «نيتا أوتو» (Neta Auto)، المالكة لعلامة سيارات «هوزون أوتو» الكهربائية، تقوم بموجبه الشركة الشهيرة في صناعة السيارات الكهربائية بافتتاح مركز للبحث العلمي والتطوير ومصنعاً لتجميع السيارات في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI).
ويوفر المجمع الجديد الذي يتخذ من مدينة مصدر مركزاً له، مرافق وخدمات متطورة ضمن بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، من أجل تشجيع مجالات التصميم والاختبار ونماذج الابتكارات الأولية وتصنيع مركبات النقل الذكية وذاتية القيادة بأنواعها.
من ناحية أخرى، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع اتفاقية مع شركة طيران أبوظبي، المشغل الأكبر للطائرات المروحية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا.  ويأتي هذا التعاون في أعقاب إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في مدينة مصدر في أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل طيران أبوظبي على تأسيس منشأة لصيانة وإصلاح وعمرة طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية بالتعاون مع المجمع الجديد، بما يدعم محفظة أعمال أبوظبي المتنامية في هذا المجال.

السيارات الكهربائية
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