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اقتصاد

عمار النعيمي: الاقتصاد الإماراتي يرسِّخ مكانته على خريطة الاقتصادات المتقدمة

عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان (وام)
17 أكتوبر 2023 02:17

عجمان (وام)

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2023 والذي عقد اليوم في المقر الرئيس للمصرف في عجمان بحضور أعضاء المجلس.
وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس، استعرض المجلس الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن الاقتصاد الإماراتي يرسِّخ مكانته على خريطة أفضل الاقتصادات المتقدمة تدعمه ببيئة استثمارية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي ونتطلع أن يستمر هذا الازدهار الاقتصادي بالصعود الإيجابي وأن يكون له أثر جيد في نتائج أعمالنا وأن يسهم في تحقيق نمو مستدام للإيرادات والنتائج التشغيلية لمصرف عجمان.
وأشاد سموه بدور القائمين على سير العمل في المصرف وما يبذلونه من جهود حثيثة في خدمة المستثمرين والمتعاملين مما اكسب البنك سمعة متميزة ومكانة مرموقة بين المصارف المحلية، وأصبح جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الوطنية في دولة الإمارات.
وفي ختام الاجتماع كرّم سمو ولي عهد عجمان الموظفة عفراء عبدالله السويدي والموظفة شما عيسى بن علي، خريجتي برنامج «إثراء» الذي يقدمه «معهد الإمارات المالي» ويهدف إلى إكساب المواطنين المؤهلات والمعارف التي تطور خبراتهم ومهاراتهم وتمكنهم من المساهمة في مسيرة تقدم الدولة وتكريس سمعتها كمركز عالمي للخدمات المالية.

عمار النعيمي
الاقتصاد الإماراتي
مصرف عجمان
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