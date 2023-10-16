مطارات أبوظبي تفتتح مبنى المسافرين (A) رسمياً أول نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ مبنى المسافرين (A)، بمطار أبوظبي الدولي عملياته اعتباراً من الأول من نوفمبر، ليسهم في توفير المزيد من القدرات الاستيعابية، تماشياً مع زيادة أعداد الركاب في أبوظبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للطيران. ومن المقرر انطلاق الرحلة الاحتفالية لـ«الاتحاد للطيران» في 31 أكتوبر، أي قبل يوم واحد من الافتتاح الرسمي للمبنى الذي سيعمل على تعزيز تجارب السفر؛ بفضل توفير أحدث الخدمات والمرافق للمسافرين وشركات الطيران في المنطقة. وستنتقل شركات الطيران إلى مبنى المسافرين (A) على 3 مراحل خلال أسبوعين؛ وبعد الرحلة الاحتفالية لـ «الاتحاد للطيران»، ستبدأ شركة «Wizz Air Abu Dhabi»، و15 شركة طيران دولية أخرى بتسيير عملياتها من المبنى الجديد في الأول من نوفمبر. واعتباراً من 9 نوفمبر، ستقوم «الاتحاد للطيران» بتشغيل 16 رحلة يومية، قبل استكمال انتقالها إلى مقرها الجديد في 14 نوفمبر، إلى جانب «العربية للطيران أبوظبي» و10 شركات طيران أخرى، وستعمل جميع شركات الطيران البالغ عددها 28 شركة من مبنى المسافرين (A) اعتباراً من 14 نوفمبر.

الاستعداد التشغيلي

واستعداداً للافتتاح المرتقب في مطلع نوفمبر المقبل، ستختتم تجارب الاستعداد التشغيلي في 17 أكتوبر وشملت التجارب مشاركة ما يزيد على 11 ألف متطوع في المجمل تم اختيارهم من المقيمين في أبوظبي، بمن فيهم موظفو مطارات أبوظبي، وأعداد من الطلاب والعائلات، والأطراف المعنية من قطاع الطيران في أبوظبي. وشارك هؤلاء في عمليات المحاكاة القوية للعمليات الشاملة المتعلقة برحلات الركاب، لاختبار الأنظمة والمعدات والإجراءات وأداء الموظفين في مجالات التشغيل الرئيسة، مثل تسجيل الوصول والأمتعة والفحص الأمني والهجرة والجوازات والصعود إلى الطائرة. ويعتبر إكمال هذه التجارب بمستوى النجاح المطلوب علامة مهمة لضمان جاهزية المبنى حال افتتاحه لاستقبال الجمهور في شهر نوفمبر المقبل.

زيادة مطردة

قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت: بعد اكتمال الاستعدادات النهائية تقريباً، أعرب عن فخري للإعلان عن استعدادنا التام لافتتاح مبنى المسافرين (A) والترحيب بالجمهور في الأول من نوفمبر. وأضافت: سنشهد زيادة سريعة في عدد الرحلات الجوية العاملة منه تدريجياً في الفترة من 1 إلى 14 نوفمبر. وقالت سيسهم في دفع نمو قطاعي السياحة والطيران في أبوظبي.

نقاط الاتصال البيومترية

ستكون تجربة الركاب في مقدمة الأولويات التي يركز عليها مبنى المسافرين (A)، من خلال الخدمة المبسطة من الرصيف إلى بوابة الصعود إلى الطائرة.

وسيكون أيضاً أول مطار في العالم يستخدم جميع نقاط الاتصال البيومترية التسع. وفي المرحلة الأولى، سيتم تركيب حلول القياسات الحيوية في المجالات الرئيسة، مثل تسليم الحقائب بالخدمة الذاتية، والبوابات الإلكترونية لإجراءات الهجرة والجوازات، وبوابات الصعود إلى الطائرة. وعندما يعمل المبنى بكامل طاقته، سيستخدم تقنية التعرف على الوجه للركاب وتقليل أوقات الانتظار إلى جانب العديد من المرافق الأخرى التي تستخدم أرقى التقنيات، ومنها توظيف نظام متطور للتعامل مع الأمتعة، والقادر على إنجاز ما يصل إلى 19.200 عملية للحقائب في الساعة.

وبفضل تصميمه على شكل الحرف (X)، سيساعد المبنى على تحسين الكفاءة التشغيلية وحركة المسافرين بسلاسة، حيث يضم أربعة أرصفة بطابع خاص مستوحى من المناظر الطبيعية في صحراء أبوظبي وبحرها ومدنها وواحاتها.

ويضم أيضاً واحداً من أكبر المعالم الفنية العامة الداخلية في الشرق الأوسط يحمل اسم «سنا النور»، إذ يبلغ ارتفاعه 22 متراً وعرضه 17 متراً.

ويعتبر مبنى المسافرين (A) أحد أكبر محطات المطارات في العالم، وسيسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية كمركز للسياحة والتبادل التجاري، وسيضاعف الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، ليكون قادراً على التعامل مع ما يقرب من 45 مليون مسافر سنوياً تقريباً، ويبلغ حجم المبنى الجديد ثلاثة أضعاف حجم المبنى السابق، وستنطلق منه رحلات تغطي 117 وجهة حول العالم، وسيزيد عدد ونطاقات الرحلات من وإلى أبوظبي، ما يعزز مكانتها وجهة للسفر والأعمال والترفيه.

الطاقة الشمسية

يعمل مبنى المسافرين (A) على تقليل استهلاك المياه بشكل كبير بنسبة 45%، في حين تم تركيب أكثر من 7.500 لوح لتوليد الطاقة الشمسية ستعمل على تشغيل محطة بطاقة 3 ميغاواط، لتوفر حالياً حجم انبعاثات بمقدار 5.300 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وفي الوقت نفسه، تم توظيف نظام متطور للتحكم في الحركة السطحية للمدرجات يُعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وسيسمح للطائرات الهبوط بسرعة وأمان حتى في أثناء الظروف الجوية منخفضة الرؤية.