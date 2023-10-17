«فض المنازعات الإيجاريّة» يُطلق المحكمة الافتراضيّة بتقنيّة الميتافيرس

دبي (الاتحاد)

يستعرض مركز فضّ المنازعات الإيجارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، منظومته الرقميّة الشاملة والمحدّثة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023». ويُطلق المركز على هامش مشاركته في جناح دبي الرقمية المحكمة الافتراضيّة بتقنية «الميتافيرس»، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي العقاري عن بعد بتقنية «الميتافيرس»، وتمّ تطويرها بهدف إنشاء طريقة فريدة ومبتكرة للتعامل مع المنازعات الإيجاريّة وتوفير تجربة جديدة لكافة الأطراف ذوي الصلّة بها. كما يُعرّف المركز زوّار «جيتكس 2023» بخدمة المسبار القضائي المفهوم المبتكر الأول من نوعه والتي تمّ تفعيلها رسمياً، والمتوافرة عبر الموقع الرقمي الجديد، وهي عبارة عن «محكمة متكاملة» تقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمتقاضي المتقدم بالدعوى، الدخول للنظام، وتسجيل دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ومن ثم الحصول على الحكم خلال دقائق معدودة، من دون تدخل القاضي، وتهدف هذه المنظومة لتنفيذ توجيهات الحكومة في توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة.

وأكّد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ إطلاق مركز فض المنازعات الإيجاريّة للمحكمة الافتراضية بتقنية «الميتافيرس»، وتفعيله للمسبار القضائي يشكّل تحوّلاً استثنائياً في آلية خدمات التقاضي.

بدوره، أكد القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة أنّ المحكمة الافتراضية بتقنية «الميتافيرس» ستقدّم تجربة تفاعليّة مصمّمة خصيصاً لتوفير السهولة والمرونة في إجراءات التقاضي.