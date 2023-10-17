عبد العزيز النعيمي يطلع على الخدمات الرقمية لبلدية عجمان

دبي (وام)

اطلع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، على المشاريع الرقمية والتطبيقات والخدمات الذكية التي تقدمها دائرة البلدية والتخطيط -عجمان خلال مشاركتها تحت مظلة حكومة عجمان في معرض «جيتكس 2023 في دبي».

وثمن الشيخ عبد العزيز النعيمي، خلال زيارته جناح الدائرة في المعرض، سعي الدائرة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبذلها الجهود لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، مشيدًا بإنجازاتها في المضمار الرقمي، وعملها الدؤوب والمتواصل لتحقيق الأفضل.

ونوه بإنجازات الدائرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً تكاتف جهود جميع الدوائر وعملها المتكامل لدفع منظومة التحول الرقمي الكامل في الإمارة ما يصب في صالح المجتمع. على صعيد متصل، شهد جناح الدائرة خلال اليوم الثاني للمعرض زيارات من كبار الشخصيات والخبراء والمختصين ومختلف شرائح المجتمع. واستهلت الدائرة اليوم الثاني بتدشين عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة خدمة التصديق التلقائي للعقود الإيجارية لنظام تصديق.

وتخلل فعاليات اليوم الثاني تكريم الدائرة من قبل عهود شهيل مدير عام الحكومة الرقمية بعجمان، وتسلم درع التكريم هند الشامسي مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية رئيس فريق عمل الدائرة في جيتكس، وذلك تثميناً لجهود الدائرة وإسهامها في نجاح الحدث النوعي ومشاركتها الفعالة تحت مظلة حكومة عجمان. ووقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة عجمان.

وقع المذكرة عبد الرحمن النعيمي مدير عام الدائرة والعميد خالد محمد عبدالله النعيمي نائب القائد العام لشرطة عجمان.

على صعيد متصل، وقع خالد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة مذكرة تفاهم مع إبراهيم الزعابي رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وذلك لتوطيد التعاون المشترك بي الجانبين والمساهمة في نشر المعرفة في العمل الحكومي تحقيقاً لاستراتيجية حكومة عجمان.