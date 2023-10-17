الرئيس التنفيذي لـ«إي أند الحياة»: 4.5 مليون إجمالي المشتركين في خدمات «إي فيجين»

دبي (الاتحاد)

أكد خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«&e الحياة»، أن «&e الحياة» أصبحت لاعباً رقميّاً أساسيّاً في الحياة الرقمية للمستخدمين، إذ يتسع نشاطها ليشمل تطوير حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة، وخدمات المحتوى الترفيهي الرقمي، والتطبيقات متعددة الأنشطة، وهو ما يجعلها من أهم المحركات الأساسية لـ«&e». وقال الشامسي في تصريحات صحفية على هامش معرض «جيتكس جلوبال 2023»: إن «&e الحياة» تستفيد من وجودها ضمن مجموعة عالمية رائدة بتاريخها العريق وانتشارها الجغرافي الواسع، إذ تمتلك شبكات متقدمة عالميّاً، وقاعدةَ عملاء كبيرة تضمُّ ما يقرب من 165 مليون مشترك في 16 دولة، وهذا يُتيح إنشاء خدمات رقمية مبتكرة للعملاء.

وأضاف: ترتكز «&e الحياة» في أعمالها على أُسس متينة للنمو، من خلال التوسع والتنوع والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وتقدِّم مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي تحسِّن نمط حياة العملاء وتَفُوق تطلعاتهم، لا سيما بالاعتماد على تقنيات التطبيقات متعددة الأنشطة «Super Apps» التي تُتيح منصة واحدة لمختلف الخدمات في القطاعات المالية والتأمينية والخدمية المختلفة، وتُعَدُّ جزءاً أساسيّاً من استراتيجية الهوية الجديدة للمجموعة.



منصة شاملة

وقال الشامسي: «e& money» منصة تكنولوجيا مالية رائدة تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في تجربة العملاء، وتسعى لأن تصبح من أهم التطبيقات المالية متعددة الأنشطة في الدولة والمنطقة، عبر توفير حلول الدفع الإلكتروني الآمنة والمرنة لجعل المعاملات المالية اليومية للعملاء أكثر سهولة وفي متناول أيديهم، وتوفِّر للأفراد والشركات عدداً من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة، مما يدعم الجهود في التحول إلى الاقتصاد غير النقدي.

وأضاف: تشكِّل «e& money» منصة شاملة تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات المالية للعملاء، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وحرصنا على توسيع خدماتنا لتشمل جميع شرائح المستهلكين من ذوي الحسابات المصرفية أو دونها، بحيث يتمُّ الحصول على جميع الخدمات المالية التي يحتاج إليها العملاء من خلال سوق مالي شامل.

وتابع: حرصنا على توسيع الخدمات التي يقدمها تطبيق «e& money» لتشمل الخدمات المصرفية المفتوحة وبطاقات الخصم، وأدَّى ذلك إلى زيادة قاعدة المشتركين في خدمات التطبيق إلى أكثر من 750.000 مشترك، بينما توسعت خدمات التحويلات الدولية حاليّاً إلى أكثر من 200 دولة. وأضاف: أتاحت لنا الشراكة مع «ماستركارد» تطوير طرق سداد المدفوعات للمستهلكين، وتزويد العملاء ببطاقة حصرية مسبقة الدفع، تمكِّنهم من سداد المدفوعات المالية بسهولة وأمان، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفي أي مكان في العالم، لتصبح جهة الإصدار الأولى التي يدعمها مشغِّل «اتصالات» في الإمارات. ومع توسع محفظة أعمالها لتشمل 22 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، حققّت «evision» نموّاً ملحوظاً في عائداتها السنوية، مع أكثر من 4.5 مليون مشترك في خدماتها عبر «eLife، وSTARZPLAY»، والمشغلين الإقليميين.

التكنولوجيا المالية

حسب تقرير صادر عن «موردور انتيليجنس»، تُقدّر قيمة سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات بنحو 39.3 مليار دولار (من حيث قيمة المعاملات) في العام الحالي، ومن المتوقع أن تسجل معدلَ نموٍّ سنويّ مركب يزيد على 15% خلال الفترة المقبلة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20% خلال عشرة أعوام، وإلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.