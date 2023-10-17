«صحة أبوظبي» و«M42» تتعاونان لتعزيز إمكانات الطب الدقيق

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، إحدى شركات «M42»، اتخاذهما خطوة مهمة نحو تعزيز إمكانات وتوافر خدمات الطب الدقيق في إمارة أبوظبي، وذلك عبر تمكين الأطباء من الوصول إلى تقارير البيانات الجينية الدوائية للمواطنين الذين أبدوا موافقتهم والمشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي عبر منصة تبادل المعلومات الصحية «ملفي»، التي تتولى إدارتها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2023»، وبحضور أشيش كوشي، رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في شركة «M42»، حيث وقع مذكرة تفاهم كل من الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العامة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وكريم شاهين، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي إحدى شركات شبكة «M42».