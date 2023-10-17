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اقتصاد

جمارك أبوظبي تطلق منصة رقمية مدعومة بتقنية البلوكتشين

جانب من المعرض
18 أكتوبر 2023 02:44

دبي (الاتحاد)

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أطلقت جمارك أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، منصتها الرقمية المتقدمة (تريدتشين) والمتاحة للتكامل مع منصات بلوكتشين العالمية المختصة بالتجارة، حيث تتيح المنصة مزايا تحسين أداء العمليات الجمركية وتعزيز موثوقية مصدر المعلومات ومعالجتها بشكل استباقي وسريع عبر منصة آمنة ومحمية. 
وتساعد المنصة على تحسين قدرة تتبع الشحنات وإنجاز إجراءات الشحن والتخليص على البضائع في الاستيراد والتصدير، والتنبؤ بأوقات التسليم مما يسهم في خفض الجهد والتكاليف المرتبطة بالتخليص الجمركي، بالإضافة إلى التواصل بسلاسة مع الشركاء التجاريين، وتحسين أمن سلسلة التوريد. وتوفر المنصة سجلاً دائماً لكل معاملة، بحيث تكون جميع المستندات موثقة رقمياً، كما تساعد على زيادة سرعة تبادل البيانات مع الجهات المعنية بالربط، وضمان خصوصية البيانات التي يتم مشاركتها رقمياً مع الهيئات الجمركية والجهات المعنية المستخدمة للمنصة، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد المستغرقين في التخليص الجمركي للبضائع بنسبة تصل إلى ما يقارب %80.
وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إطلاق منصة تريد تشين الجمركية المتقدمة يأتي في إطار جهود جمارك أبوظبي المتواصلة لتسهيل التجارة وتعزيز الأمن وحماية المجتمع، باعتماد التقنيات المتطورة للارتقاء بمنظومتها الجمركية. 
إلى ذلك، وقعت جمارك أبوظبي ممثلة في فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، على هامش إطلاق منصة تريد تشين في معرض جيتكس، اتفاقية تعاون مع شركة كارجو إكس ومثلها ستيفن كوكمان، المدير العام للشركة، بشأن نقل البيانات عبر منصة البلوكتشين.

أبوظبي
جمارك أبوظبي
البلوك تشين
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