«التمكين الحكومي» تعرض النسخة الجديدة من منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

واصلت حكومة أبوظبي إطلاق واستعراض أحدث مشاريعها ومبادراتها الرقمية، لليوم الثاني على التوالي خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، والتي كان أبرزها عرض دائرة التمكين الحكومي أبوظبي، النسخة الجديدة من منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم»، وفقاً للدكتور محمد العسكر - ممثل منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بدائرة التمكين الحكومي.

وقال الدكتور محمد العسكر، إن النسخة المحدثة من منصة «تم»، جاء تطويرها بناءً على آراء المتعاملين واقتراحاتهم وبالاعتماد على أحدث الحلول والتقنيات التي تركز على تعزيز كفاءة المنصة والارتقاء بتجربة المتعاملين عند إنجاز الخدمات والمعاملات الحكومية بمختلف أشكالها، منوهاً بتضافر جهود أكثر من 30 جهة حكومية، والعديد من شركات القطاع الخاص لتطوير المنصة.

وتمكِّن النسخة الجديدة من منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم»، المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال في إمارة أبوظبي من إنجاز أكثر من 750 خدمة توفرها أكثر من 30 جهة حكومية ومجموعة من شركات القطاع الخاص.

وحول أبرز مزايا النسخة المحدثة من منصة «تم»، أشار الدكتور محمد العسكر، إلى أن النسخة المحدثة من «تم» تقدم الخدمات كافة التي يحتاج إليها المتعاملون مع حكومة أبوظبي، وخضعت لمجموعة من التحسينات والمزايا الجديدة كلياً شكلاً ومضموماً، لتضفي لمسة خاصة على الخدمات الحكومية الرقمية، مشيراً إلى أن هذه النسخة تركز أيضاً على إجراء تحسينات نوعية على 25 خدمة تُعتبر الأكثر استخداماً من جانب المتعاملين، كما تعتمد على عوامل تمكين رقمية عالمية المستوى جرى تطويرها كجزءٍ من مبادرة الحكومة المتكاملة. وأشار إلى أنه بفضل هذه التحديثات التي خضعت لها المنصة والتصميم الذكي والنهج الذي يركز على تسهيل تفاعل المتعاملين مع الجهات الحكومية، أصبح بإمكان المتعاملين إكمال معظم معاملاتهم الحكومية على «تم» في دقائق.

مبادرات رائدة

وفيما يتعلق بأبرز المشاريع الأخرى التي يجري عرضها من قبل حكومة أبوظبي خلال المعرض هذا العام، أشار الدكتور محمد العسكر، إلى أن جناح حكومة أبوظبي، بقيادة دائرة التمكين الحكومي، يستعرض ما يزيد على 110 مشاريع ومبادرات رائدة في نسخة هذا العام من معرض جيتكس، مما يعكس جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى قيادة التحول الرقمي، ويهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وأوضح أن هذه المشاريع تشمل مجالات، مثل الخدمات والحلول الحكومية الرقمية، منها تطبيق «إسكان»، الذي أطلقته هيئة أبوظبي للإسكان، حيث يمكّن الأفراد من استكشاف خيارات الإسكان والأراضي، والوصول إلى المعلومات كافة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة من منازلهم. وفي مجال الأمن السيبراني، عرض مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة نموذج الضبط الدقيق «FalconLLM» الذي يشكل قفزة كبيرة في مجال الأمن السيبراني.

أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فقدمت دائرة البلديات والنقل نظام «فحص المركبات بالذكاء الاصطناعي»، والذي يعتمد على التقنيات المتقدمة لإجراء عمليات فحص وتقييم شاملة للمركبات في الإمارة.

استخدام البيانات

وأضاف أنه تم الكشف كذلك عن ثلاثة مشاريع رئيسة أخرى تتعلق بالاستخدام الأمثل للبيانات، وهي نظام «تنبيه السائق في حالات الطوارئ» الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومشروع «لوحة المعلومات الحرارية ثلاثية الأبعاد المخصصة لتحليل كثافة استخدام المياه والطاقة» الذي أعلنت عنه دائرة الطاقة - أبوظبي، فيما أطلق مركز الإحصاء - أبوظبي مشروع «إطلاق إمكانات البيانات لتحقيق المصلحة العامة»، ويطمح هذا المشروع إلى تحديد وتخطيط وتنفيذ سلسلة من المبادرات الساعية لتعزيز استيفاء البيانات واستخدامها وتحليلها، مدعوماً بوحدات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتبسيط الجهود الحكومية، ما يؤثر بشكل إيجابي على تكلفة وكفاءة الخدمات عبر مختلف الهيئات والجهات، خاصة في عمليات التخطيط وتطوير السياسات. كما استعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني نظام التدريب المنهجي «T-Sat» الذي يتيح نماذج احترافية موحدة لإنشاء التقارير المعتمدة. وفي مجال الاتصالات، كشفت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن تأسيس مركز الاتصال الرقمي لأصحاب الهمم من الصم، والذي سيوفر خدمة تحديد الموقع الجغرافي وإمكانية إجراء الاتصالات الطارئة للحصول على المساعدة الفورية ومكالمات الفيديو في أي وقت لتقديم المساعدة والدعم.

القيادة التنفيذية

أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة خلال مشاركته في «جيتكس جلوبال 2023 دبي»، منصة القيادة التنفيذية (ADAAi) التي تمكّن المسؤولين من اتخاذ قرارات استباقية استناداً على بيانات دقيقة يتم تحديثها باستمرار، حيث تعمل المنصة على ترسيخ مفاهيم الشفافية والتعاون والمساءلة ما يعزز قدرات فريق العمل ويطوّر الإنتاجية والكفاءة لمواكبة وتيرة العمل المتسارعة.