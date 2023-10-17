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اقتصاد

مدينة مصدر و«هواوي» تتعاونان لتسريع مسار الحياد المناخي

عقب توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
18 أكتوبر 2023 02:44

دبي (الاتحاد)

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وقعت مدينة مصدر مذكرة تفاهم مع «هواوي»، للمساهمة في تسريع المسار الوطني لدولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.
وتم توقيع مذكرة التفاهم أمس، على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023» من قبل كل من محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة مصدر، وصفدر نذير، النائب الأول لرئيس القطاع العام في «هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى».
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعارف وبناء القدرات لدعم مسارات التنمية صفرية الانبعاثات، والمساهمة في تقليل البصمة الكربونية للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في مدينة مصدر، وتشجيع تبني أنظمة المعلومات والاتصالات منخفضة الانبعاثات، من خلال «إطار عمل مقرات العمل صفرية الانبعاثات» الذي أصدرته «هواوي» في وقت سابق من هذا العام، لمساعدة المؤسسات على ترشيد استهلاك الطاقة في أنظمة وعمليات تقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط لتحوّلها نحو مصادر الطاقة النظيفة. وتضم مدينة مصدر واحدة من أكبر مجموعات المباني الحاصلة على شهادة الفئة البلاتينية لنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED على مستوى العالم. ويشمل ذلك ثلاثة مبانٍ صفرية الانبعاثات قيد الإنشاء حالياً، وسيتم تدشين أول تلك المباني في أكتوبر الجاري. 
وقال البريكي: تطوّر مدينة مصدر عدداً من أفضل المباني أداءً وكفاءةً في استهلاك الطاقة على مستوى المنطقة.

مدينة مصدر
هواوي
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