«محمد بن راشد للفضاء» يدمج «الاستشعار عن بُعد» مع الذكاء الاصطناعي

آمنة الكتبي (دبي)

كشف سعيد المنصوري، مدير إدارة الاستشعار في مركز محمد بن راشد للفضاء عن أن المركز يوفر فريقاً متكاملاً يعمل على دمج استراتيجية مركز محمد بن راشد للفضاء لاستخدام قدرات الاستشعار عن بُعد بدقة عالية، مع نظم تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير أنظمة وتطبيقات ذكية من برمجيات وحلول مبتكرة، مؤكداً أن المركز دراسات خاصة بإدارة الكوارث والأزمات حول العالم.

وقال على هامش مشاركة المركز في معرض «جيتكس جلوبال»: يقدم المركز حزمة من المشاريع والمبادرات لتوفير حلول ذكية لمجموعة من القطاعات، حول جودة الهواء والماء والتغير المناخي يقدم مؤشرات ومعلومات استباقية.

وقال المنصوري: يلتزم مركز محمد بن راشد للفضاء بأهداف حماية البيئة، والمحافظة على كوكب الأرض، ويوفر المركز خدمات صور الأقمار الاصطناعية البيئية لصالح الحكومات والمؤسسات العالمية المتخصصة بدراسة بيئة الأرض، بما يشمل مراقبة جودة المياه، ومستويات التلوث الساحلي وتلوث البحار، وظاهرة المد الأحمر الضارة، وبالإضافة لذلك، يساعد مركز محمد بن راشد للفضاء في مجالات التخطيط العمراني المستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر الجوية الطبيعية، مثل العواصف الرملية والضباب الكثيف والغيوم المنخفضة.

وأوضح المنصوري، أن المركز يزود المنظمات الحكومية العالمية بصور عالية الدقة؛ بهدف دعم جهودها المبذولة للتصدي للأزمات وإدارة الكوارث العالمية، وتفيد صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بالمركز في تقديم معلومات عالية القيمة، والتي تشمل تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث، بالإضافة لمساعدة المنظمات في إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من آثار الفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية، ويُعد «خليفة سات» أحد أكثر أقمار الرصد والاستشعار عن بُعد تقدماً على مستوى العالم، وتساعد هذه الصور الحكومات ومنظمات القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم في مراقبة التغيرات البيئية، بالإضافة إلى دورها في جهود الإغاثة خلال الكوارث البيئية، وغيرها من الخدمات بالغة الأهمية.