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اقتصاد

مكتب الذكاء الاصطناعي و«كور 42» يتعاونان في المجالات التكنولوجية

مكتب الذكاء الاصطناعي و«كور 42» يتعاونان في المجالات التكنولوجية
18 أكتوبر 2023 02:44

دبي (الاتحاد)

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وقع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مذكرة تفاهم مع «كور 42»، إحدى شركات مجموعة 42 «جي 42» التكنولوجية، لتعزيز الشراكة في برنامج توطين المبرمجين الإماراتيين وتدريب الخريجين الإماراتيين على أدوات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وبناء أطر التعاون في المجالات التكنولوجية، ودعم الكوادر الوطنية في المجالات المستقبلية التي تشمل الذكاء الاصطناعي والبرمجة.
وقع الاتفاقية معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد وكيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشركة Core42 ضمن أعمال «جلوبال ديف سلام» التي عقدت في مقر المبرمجين في «جيتكس جلوبال 2023»، أكبر حدث عالمي متخصص في المجالات التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وويب 3، وغيرها من المحاور الرقمية المهمة.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أهمية بناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة، وتوسيع مجالات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لدعم التقدم والتحول الرقمي في الإمارات، وتعزيز جهود بناء المهارات الوطنية في المجالات الرقمية، بما يسهم في دعم التقدم والتحول الرقمي الشامل، ويجسد رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال إن دولة الإمارات أصبحت بيئة حاضنة لرواد الذكاء الاصطناعي والمبتكرين القادرين على تطوير المشهد الرقمي العالمي، ورفده بعناصر تثري التطبيقات الرقمية، وتعزز بصمة دولة الإمارات في العالم الرقمي.

الذكاء الاصطناعي
الاقتصاد الرقمي
الإمارات
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