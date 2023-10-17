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اقتصاد

225 مليون دولار استثمارات الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا

225 مليون دولار استثمارات الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا
18 أكتوبر 2023 02:44

أبوظبي (وام)

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أكدت معالي لووبو لاما، وزيرة التجارة والصناعة والشركات الصغيرة في جمهورية غينيا، أهمية التعاون الاستراتيجي والاستثماري المثمر بين الإمارات وغينيا، مشيرة إلى أكثر من 225 مليون دولار تستثمرها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا من خلال التعاون مع شركة «ألومينا كوربوريشن» التابعة لها.
وقالت معاليها، على هامش فعاليات النسخة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي «الأونكتاد 2023»، إن التعاون بين الشركتين ساهم في خلق نحو 3300 فرصة عمل حيث يمثل العاملين الغينيين في الشركة 95% من إجمالي القوى العاملة، مثمنة جهود الإمارات في تعزيز استثماراتها في غينيا التي ساهمت في دفع التحول الإيجابي لاقتصاد البلاد.
وأشارت معالي لاما إلى الحوافز التي تقدمها غينيا لاستقطاب عدد كبير من المستثمرين من الإمارات والمنطقة في مختلف المجالات والقطاعات كالطاقة، والزراعة، والصناعة، والسياحة والتكنولوجيا الحديثة، داعية رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في التكنولوجيا، حيث وضعت غينيا أنظمة لحماية المستثمرين الأجانب مع توفير مزايا ضريبية وجمركية، فضلاً عن المزايا العديدة التي وفرتها البلاد لتسهيل الأعمال الاستثمارية والتجارية.
وفي هذا الإطار، دعت معاليها جميع المستثمرين للاستفادة من الدورة الثالثة من منتدى غينيا للاستثمار الذي سيشارك في تنظيمه كل من بنك التنمية الأفريقي والمؤسسة المالية الدولية والحكومة الغينية، وقالت إن المنتدى سيسهم في خلق فرص تعاونية بين مختلف المستثمرين والبلدان لبدء أعمالهم في غينيا ودعم عملية التنمية المستدامة للبلاد والمساهمة في تطويرها.

غينيا
الإمارات
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