مذكرة تفاهم بين «الإمارات للمستثمرين بالخارج» و«الكورية لترويج التجارة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، مذكرة تفاهم مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار «كوترا»، وذلك بهدف توفير إطار للتعاون بين الجانبين.

ويشمل نطاق التعاون الذي تنص عليه المذكرة، تبادل المعلومات واستكشاف الفرص الملائمة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها أسواق البلدين، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تخدم الأهداف المشتركة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يعزز حضور القطاعين العام والخاص في منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط.

وقع المذكرة كل من جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، والدكتور كيم تاي هيونغ، مفوض الاستثمار في «إنفيست كوريا» التابعة للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار «كوترا»، بحضور عدد من ممثلي الجانبين، وذلك في المقر الرئيسي للمجلس بأبوظبي.

وقال جمال بن سيف الجروان، إن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، يسهم بدورٍ فاعلٍ في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وإن مذكرة التفاهم تُعد نقطة انطلاق مهمة لمجتمعي الأعمال ستنبثق عنها مبادرات تؤتي ثمارها بالنجاح. وتوقع أن تشهد الاستثمارات المتبادلة نقلة نوعية من خلال التركيز على ديناميكيات الثورة الصناعية الرابعة، والطاقة المتجددة وتوليد الطاقة الهيدروجينية، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والسياحة، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد، وهي قنوات جديدة من شأنها تعزيز وصول الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص المتاحة، وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على تطوير المزيد من الشراكات التي تخدم الرؤية التنموية لاقتصاد البلدين.

من جانبه، قال الدكتور كيم تاي هيونغ: «متحمسون لتعزيز التعاون الوثيق مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها كوريا للمستثمرين الدوليين، بما في ذلك الشركات من دولة الإمارات، وستمكّننا هذه الشراكة من جذب الاستثمار المباشر الأجنبي لدعم نمونا الاقتصادي».