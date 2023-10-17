أبوظبي (الاتحاد)

شهدت فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن، إطلاق قرية الاستثمار، ومنتدى الأونكتاد الرابع للشباب، بما يتماشى مع شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، ويعزز المشهد الجديد للاستثمار العالمي.

وافتتحت قرية الاستثمار أبوابها بدعم من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الشريك الرئيسي للحدث، وبمشاركة 100 دولة، حيث تم تسليط الضوء على فرص التنمية المستدامة في دولة الإمارات والساحة العالمية، من خلال استعراض المشاريع والمبادرات التنموية المستدامة وزيادة فرص العمل ودعم التعاون والتواصل بين المشاركين بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القادر على مواجهة الصعوبات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والجيوسياسية.

وتسعى قرية الاستثمار، إلى إبراز حقبة جديدة من النمو الاقتصادي القادر على مواجهة التحديات المعقدة التي تعتري العصر الحالي، وذلك من خلال توفير منصة للدول الأعضاء لعرض الفرص الاستثمارية الفريدة في دولهم، وتؤكد التزام المنتدى المستمر بتحقيق النمو الاقتصادي عبر اعتماد مسارات صديقة للبيئة وأكثر شمولاً، للبدء برحلة الاستكشاف والتعاون لتشكيل مستقبل الاستثمار في عالم سريع التغير.

وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد: «منتدى الاستثمار يمثل منصة يجتمع فيها الخبراء والمستثمرون وأصحاب المصلحة من حول العالم لرسم الطريق نحو عالم أكثر ازدهاراً وإنصافاً واستدامة، ومساحة يتم فيها تبادل الأفكار وتوقيع الشراكات واستكشاف الحلول للتحديات العالمية الماثلة»، مؤكدة أن اختيار أبوظبي لاستضافة المنتدى هذا العام يتماشى بشكل كلي مع سياسات دولة الإمارات الاستشرافية وبنيتها التحتية الحديثة وموقعها الاستراتيجي، الذي يجعلها وجهة مثالية للتقدم في المنطقة وما بعدها.

وانطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه المحيطات في التقدم الاقتصادي العالمي، ستستضيف قرية الاستثمار جلسات حوارية مخصصة للاقتصاد الأزرق، وتهدف هذه الجلسات إلى التعمق في استراتيجيات الاستثمار المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري وبرامج التربية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، واستدامة المنظومة البحرية بشكل عام. وفي إطار متصل، تم إطلاق منتدى الأونكتاد الرابع للشباب، في خطوة تعكس التزام المنتدى بتبني أصوات ورؤى الشباب وتطلعاتهم عبر منصة شبابية فاعلة لمناقشة مواضيع حيوية مثل التحول الصناعي والتطورات التكنولوجية، ووضع تصور جديد لقطاع التعليم.

من جهته، قال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، في كلمته التي ألقاها في حفل إطلاق منتدى الشباب: «يمكن لشباب اليوم إحداث تغيير إيجابي في العالم من خلال العمل على الابتكارات التكنولوجية وتطوير المهارات الشخصية وبناء شبكة العلاقات ووضع صيغة جديدة للتعليم، ومن خلال هذا المنتدى، أحث القادة الشباب على مشاركة شغفهم لتشكيل مستقبل أفضل».