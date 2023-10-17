الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سوق أبوظبي» يحقق أكبر مكاسب يومية خلال شهرين ونصف

«سوق أبوظبي» يحقق أكبر مكاسب يومية خلال شهرين ونصف
18 أكتوبر 2023 02:44

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» الأفضل عام 2023
«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه وربح رأسماله السوقي ما يربو على 19 مليار درهم، ليحقق أكبر وتيرة صعود يومية منذ قرابة شهرين ونصف مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع «المالية» و«الاتصالات» و«العقار». وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أبوظبي ودبي بختام تعاملات أمس نحو 3.526 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و666.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.33 مليار درهم موزعة بواقع 889.02 مليون درهم في سوق أبوظبي و441.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 392.3 مليون سهم عبر تنفيذ 23.9 ألف صفقة.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 9315.98 نقطة، وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» رابحاً نحو 0.79% إلى مستوى 9553.59 نقطة، ليحقق المؤشران أكبر وتيرة مكاسب في يوم واحد منذ 8 أغسطس الماضي، بينما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3937.46 نقطة.
وفي سوق دبي، ارتفع «إعمار العقارية» بنسبة 0.56% ليغلق عند 7.09 درهم مع تصدره قائمة الأنشط من حيث القيم بسيولة جاوزت 98.4 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» جاذباً أكثر من 76.5 مليون درهم.

أبوظبي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الاتصالات
الأسهم القيادية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
«الإمارات للدراجات» الأفضل عام 2023
الرياضة
«الإمارات للدراجات» الأفضل عام 2023
اليوم 16:12
الإمارات ترسل 68 طنا مساعدات غذائية إلى قطاع غزة
علوم الدار
الإمارات ترسل 68 طنا من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة
اليوم 16:04
«البايرن» يرفض «التسرع» مع نوير
الرياضة
«البايرن» يرفض «التسرع» مع نوير
اليوم 16:03
«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©