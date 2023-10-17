«آرتشر للطيران» و«أبوظبي للاستثمار» يخططان لإطلاق التاكسي الجوي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «آرتشر للطيران»، المتخصصة في تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، اتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتصبح إمارة أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية المحطة الأولى لإطلاق أعمال الشركة على الصعيد الدولي، كما أعلنت الشركة عن خططها لبدء عمليات التاكسي الجوي في أبوظبي.

ويخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم «آرتشر للطيران» بمجموعة من الحوافز التي ستمكن الشركة من تأسيس مقرها الدولي الأول ضمن مجمع صناعة السيارات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الجديد بأبوظبي.

وجرى توقيع الاتفاقية أمس، بين كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «آرتشر للطيران»، حيث أكد الطرفان، إلى جانب المشاركين الآخرين في صناعة الطيران في المنطقة، بما في ذلك «فالكون للطيران» و«غال أمروك»، على دعم هذه المبادرة .

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «قامت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً بزيارة المقر العالمي لشركة آرتشر للطيران في كاليفورنيا بالولايات المتحدة لتفقد طائرتها من طراز في (Midnight)، نهدف للموافقة على استخدام تاكسي آرتشر الجوي وترخيصها في دولة الإمارات بمجرد اعتمادها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية. من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «يُسعدنا العمل مع شركة آرتشر للطيران لاستضافة باكورة عملياتها الدولية في أبوظبي.

وقال آدم غولدشتاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آرتشر للطيران»: «نتطلع للإعلان عن هذا التعاون المشترك مع دولة الإمارات وإطلاق عملياتنا في أول سوق دولي لنا خارج الولايات المتحدة. وقالت ميرة السويدي، رئيسة قسم إنتاج القيمة في شركة مبادلة للاستثمار: «تستثمر شركة مبادلة للاستثمار في شركة «آرتشر للطيران» منذ سنوات عديدة من خلال شركة «مبادلة كابيتال» التابعة لها وتتواصل المباحثات حالياً مع لتوسيع نطاق هذا التعاون».

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فالكون للطيران»: نتطلع من خلال هذه الاتفاقية مع شركة آرتشر للطيران إلى مواصلة توفير خدمات تنقل عالمية في التاكسي الجوي الكهربائي بالكامل في الإمارات خلال العقود القادمة».