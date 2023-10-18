الذهب يلمع مع الإقبال على الملاذ الآمن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استمرار إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً على الرغم من بيانات اقتصادية أميركية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1929.89 دولارللأوقية، كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1942.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.93 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.77 دولار. فيما هبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1134.93 دولار.