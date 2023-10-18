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اقتصاد

النفط يقفز بأكثر من 2%

ارتفاع أسعار النفط
18 أكتوبر 2023 07:35

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء.
وبحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.26 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 88.92 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط دعماً من انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، وفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.

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وكان ذلك انخفاضاً حاداً مقارنة بتوقعات محللين بتراجعها 300 ألف برميل فقط.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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