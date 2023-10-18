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اقتصاد

إطلاق خدمة "حاسبة توقع الأسعار العقارية" خلال "جيتكس 2023"

إطلاق خدمة "حاسبة توقع الأسعار العقارية" خلال" جيتكس 2023"
18 أكتوبر 2023 11:37

أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، خدمة "حاسبة توقع الأسعار العقارية"، التي ابتكرتها الدائرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة المستثمرين في تقدير أسعار الوحدات العقارية السكنية في مشاريع التطوير العقاري وتزويدهم بأكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالعقار، وذلك خلال زيارته منصة حكومة عجمان المشاركة في فعاليات معرض جيتكس 2023.

وقال رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن استحداث خدمة " حاسبة توقع الأسعار العقارية "، يعكس مدى حرص الدائرة على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز منظومتها الرقمية ومواكبة رؤية حكومة عجمان وتوجهها الاستراتيجي، مؤكداً أن معرض جيتكس يعد أفضل وجهة ترويجية للخدمات باعتباره منصة عالمية تتيح للجهات العارضة استعراض تجاربها الرقمية وتبادل المعرفة مع رواد التكنولوجيا في المجالات كافة.

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وأضاف أن الدائرة ماضية في تطوير أساليب العمل، وتعتزم إطلاق باقة من أحدث الخدمات الرقمية المتكاملة، وذلك بناءً على تحليل رؤى المتعاملين والعمل على إثراء تجربتهم، وتسهيل كل الإجراءات وتقديم خدمات استباقية، تعكس مدى تميز الدائرة وقدرتها على استكمال مسيرة الريادة والنجاح.

من جهته قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن "حاسبة توقع أسعار الوحدات العقارية" هي إضافة نوعية لمجموعة الخدمات الرقمية التي ابتكرتها الدائرة خلال السنوات الأخيرة، بهدف الارتقاء بالأداء وتعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع العقاري لاسيما في ظل وتيرة النمو المتسارعة وارتفاع معدلات الاستثمارات العقارية.
 

المصدر: وام
الوحدات العقارية
جيتكس
الذكاء الاصطناعي
عجمان
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