«جيتكس جلوبال» يطلق نسخته الأوروبية في برلين خلال 2025

دبي (الاتحاد)

انطلق «جيتكس جلوبال»، أضخم معرض للتكنولوجيا في العالم، بنسخته الأكبر على الإطلاق هذا الأسبوع، وسط حضور دوليّ واسع على مدار ثلاثة أيام، ورسخ المعرض مكانته الآن على نطاقٍ أوسع، بالإعلان عن إطلاق نسخته القادمة في القارة الأوروبية، ليقود بذلك زخم توسع مجتمع التكنولوجيا العالمي في الأسواق الدولية.

جاء الإعلان عن معرض «جيتكس أوروبا 2025»، أمس، خلال حفل توقيعٍ ومؤتمر صحفي في معرض «جيتكس جلوبال» الثالث والأربعين، والذي تجاوز طاقته الاستيعابية مرةً أخرى هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يستقبل خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 6000 عارض وأكثر من 180 ألف مشاركٍ من 180 دولة. وسيتولى تنظيم معرض «جيتكس أوروبا» شركة «كون العالمية» المتخصصة بتنظيم الفعاليات الدولية والتابعة لمركز دبي التجاري العالمي - بالشراكة مع مركز المعارض في برلين، وسيقام خلال الفترة الفترة من 21 إلى 23 مايو 2025.

مراكز التكنولوجيا

يعتبر «جيتكس أوروبا» ثاني المشاريع الخارجية لعلامة «جيتكس» ومن خلال البعثات الاستكشافية التي نظمها المعرض في الأسواق الصاعدة الأكثر ديناميكية في العالم، بات «جيتكس جلوبال» الآن حلقة الوصل الأبرز لربط مستقبل الاقتصادات في دبي وأفريقيا والآن أوروبا.

وبهذه المناسبة، قال معالي عمر سلطان العلماء: تعتبر برلين شريكاً طبيعياً وتوأماً حقيقياً لدبي، ولا شك في أن التوجه نحوها يثبت قدرتنا على نقل أفضل وألمع العقول من المنطقة إلى أوروبا، وإعادتهم في الوقت المناسب إلى دبي.وأضاف: زخم مستمر بدأ مع انطلاق «جيتكس أفريقيا»، ونأمل أن نجعل «جيتكس أوروبا» الحدث التكنولوجي الأنجح على مستوى القارة.

طموح مشترك

من جهتها، قالت تريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة «كون العالمية» المنظمة لمعرض جيتكس أوروبا: يسعى «جيتكس» إلى إحداث تأثير إيجابي واسع في القطاعات والاقتصادات المستهدفة، ويتحقق هذا التأثير عندما تجتمع الحكومات والأشخاص الأكثر ابتكاراً من مختلف القطاعات والثقافات مع طموح مشترك وانفتاح صادق على التعاون معاً. ويتمحور «جيتكس» في صميمه حول قوة التكنولوجيا والشعوب، وهو الجوهر البسيط نفسه الذي يرتكز عليه أيضاً «جيتكس أوروبا». وسنعمل جاهدين لنكون على مستوى ثقة مجتمع التكنولوجيا العالمي، وسنبدي ذات المستوى العالي من الالتزام بالتوسع نحو أهم الأسواق في العالم.