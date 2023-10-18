«بريسايت» و«توتم تكنولوجيز» في مشروع مشترك لـ «تحليلات البيانات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بريسايت»، وشركة «توتم تكنولوجيز» العالمية المتخصصة في إدارة الهوية والبيانات البيومترية، خططهما لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى تطوير ونشر تقنياتهما المشتركة. ويعدّ هذا المشروع خطوة مهمة لترسيخ التعاون الوثيق بين المزودة لحلول التكنولوجيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والشركة المختصة بتوفير البيانات البيومترية ومزود حلول الهوية الرقمية المدرجة في بورصة سنغافورة، حيث ستنشئ الاتفاقية بين الشركتين شركة تستفيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة من «بريسايت» لتمكين النشر الموسع لمنتجات وحلول الهوية الرقمية الخاصة بـ «توتم» عبر الحوسبة السحابية وعند الطلب، ما يتيح للجهات الحكومية والمؤسسات تحويل البنية التحتية ذات الطبيعة الحساسة من خلال حلول جديدة ذكية تعتمد على البيانات، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للعمل والتشغيل وممارسة الأعمال التجارية باستخدام الهوية الرقمية المعتمدة على البيانات البيومترية.