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اقتصاد

«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تستعرض نظام «التحديث التلقائي»

جانب من مشاركة هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي
19 أكتوبر 2023 02:11

دبي (الاتحاد)

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على هامش مشاركتها تحت مظلة حكومة إمارة أبوظبي في معرض «جيتكس 2023»، استعرضت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي نظام التحديث التلقائي لبيانات للأسر المستفيدة من خدمات الدعم الاجتماعي على مستوى إمارة أبوظبي. ويهدف هذا النظام الذي جرى تطويره بالكامل من قبل كوادر تقنية المعلومات في «الهيئة» إلى رفع كفاءة وسرعة الاستجابة الفعّالة لمتغيرات الظروف المعيشية للأسر، من خلال إدارة المعلومات واحتساب استحقاق الدعم للأسر بشكل استباقي، وإدارة الموافقة على دفعات الدعم الاجتماعي بشكل آلي ودون تدخل العنصر البشري.
وعلى مدار اليومين الأول والثاني من معرض «جيتكس»، شهد جناح «الهيئة» إقبالاً واسعاً من خبراء التقنية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة للتعرف أكثر على النظام الجديد، والذي يعمل على استقطاب البيانات ذات العلاقة وقراءتها وتحليلها بناء على منظومة الربط الإلكتروني مع 56 مصدر معلومات في أكثر من 27 جهة محلية واتحادية، وبدقة تصل إلى 96%.

أبوظبي
الدعم الاجتماعي
جيتكس
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