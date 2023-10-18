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اقتصاد

«الأمن السيبراني» وكاسبرسكي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الجاهزية والمرونة

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
19 أكتوبر 2023 02:11

دبي (الاتحاد)

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وقع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، وشركة كاسبرسكي مذكرة تفاهم بشأن التعليم ورفع مستوى الاستعداد والمرونة السيبرانية في جميع قطاعات الاقتصاد.
وقع مذكرة التفاهم  الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، وأندريه إفريموف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في كاسبرسكي، خلال معرض «جيتكس جلوبال 2023».
وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة كاسبرسكي في مجال تبادل المعلومات حول تحديد التهديدات السيبرانية المتطورة والتحقيق فيها، والاستجابة لها في الوقت المناسب، ويمتد التعاون أيضاً إلى تبادل الخبرات حول أحدث اتجاهات البرمجيات الخبيثة ومؤشرات الاختراق والمخاطر الأمنية التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في الدولة، مثل البنية التحتية الحيوية.
وانطلاقاً من ضرورة بناء القدرات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني، سيقوم مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات  وكاسبرسكي بتنفيذ وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل فنية في جميع القطاعات لمواجهة تهديدات أمن المعلومات، وتشمل هذه المبادرات تبادل الأفكار ونشر مواد التوعية بالأمن السيبراني لتعزيز الجهود التعليمية.

الأمن السيبراني
الاقتصاد
الإمارات
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