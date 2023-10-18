مكتب أبوظبي للاستثمار: تعاون مع 3 شركات جديدة بمجمع المركبات الذكية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، أمس، على هامش مشاركته في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال»، توقيع اتفاقية تعاون وشراكات مع 3 شركات جديدة تعتزم تأسيس عملياتها والانضمام والاستفادة من خدمات مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي. وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «ستار تشارج» والتي تعتزم توسيع عملياتها العالمية من خلال تأسيس مقرها الإقليمي في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي. وتعتبر «ستار تشارج» من الشركات الرائدة في تطوير حلول الطاقة الذكية، إذ توفر مجموعة كاملة من تجهيزات شحن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة والبرمجيات والخدمات.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «نرحب بانضمام شركة (ستار تشارج) إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، حيث ستستفيد الشركة من وجودها ضمن منظومة متكاملة وداعمة للأعمال تساهم في دفع آفاق مستقبل التنقل المستدام في جميع أنحاء العالم».

من جانبها، قالت كلير وانغ، مديرة شركة «ستار تشارج» في دول مجلس التعاون الخليجي: «التزامنا بالابتكار في الأنظمة والبنى التحتية للمركبات الكهربائية، إلى جانب قدرات الدعم المهمة والبناءة التي يوفرها كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومدينة مصدر، ستساهم في رسم ملامح مستقبل مشرق للتنقل المستدام في المنطقة، لا شك في أن هذه الشراكة ستمثل حافزاً مهماً لنمو معدلات انتشار المركبات الكهربائية والتحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وذكاء وحفاظاً على البيئة».

وقد تم تصميم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) العالمي بهدف الارتقاء بجهود تطوير المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، حيث ستتمكن الشركات من الاستفادة من الدعم الأكاديمي ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار الشهادات وتوفير الخدمات وورش خدمة وتخزين ومرافق التصنيع، وتوفير التكامل اللوجستي على المستوى العالمي.

اتفاقية تعاون

من جانب آخر، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، أمس، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Pony.ai العالمية الرائدة في أنظمة النقل ذاتية القيادة، وذلك على هامش مشاركة المكتب في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال». وستكون Pony.ai بموجب هذه الاتفاقية الشركة الأحدث التي تنضم إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الذي يتخذ من مدينة مصدر في أبوظبي مقراً له. وتلعب شركة Pony.ai التي تأسست في وادي السيليكون في الولايات المتحدة عام 2016، دوراً رئيساً في توسيع نطاق اعتماد أنظمة التنقل ذاتية القيادة على مستوى العالم.

وقال بدر سليم سلطان العلماء،: «نرحب بشركة Pony.ai في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، وذلك في إطار سعينا المتواصل لاستقطاب الشركات المبتكرة في مجال المركبات ذاتية القيادة من جميع أنحاء العالم، وتمكينها من تأسيس أعمالها في أبوظبي، وتعد Pony.ai من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، ونتوقع أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق طموحات إمارة أبوظبي في تعزيز تبني تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة على مستوى الدولة». ومن جانبه، قال ليو وانغ، العضو المؤسس، المدير المالي لشركة Pony.ai: «يُسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لاستكشاف الفرص المتاحة لتوفير تكنولوجيا القيادة الذاتية المتقدمة التي تطورها شركة Pony.ai في أبوظبي، والمساهمة في تطوير قطاع التنقل المحلي والارتقاء بآفاق مستقبل النقل».

شراكة جديدة

عقد مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة جديدة مع شركة نيوتن المتخصصة بتطوير المركبات الذكية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وذلك للاستفادة من القدرات المتقدمة التي يتميز بها مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في منطقة الاختبار البري في جزيرة ياس، التي توفر مركزاً لاختبار حلول النقل على الطرقات لعدد متزايد من شركات التكنولوجيا الناشئة.

وتعد شركة نيوتن من الشركات الرائدة في تطوير أنظمة الطاقة المستدامة والمركبات الكهربائية المتقدمة وحلول الطاقة الخضراء.