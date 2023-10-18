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اقتصاد

مجلس الإمارات للإعلام يعزز التكامل الرقمي مع جمارك أبوظبي

راشد لاحج المنصوري ومحمد سعيد الشحي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
19 أكتوبر 2023 02:11

دبي (الاتحاد)

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وقع محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وراشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي، اتفاقية تعاون لتعزيز تكامل الأنظمة الرقمية بين مجلس الإمارات للإعلام وجمارك أبوظبي لتقديم خدمات متطورة ومؤتمتة، وتسهيل عبور المنتجات الإعلامية المستوردة والمصدرة بسرعة وكفاءة.
أُقيم حفل التوقيع على منصة حكومة أبوظبي بمعرض «جيتكس جلوبال»، بحضور ميثا السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بتقديم خدمات إعلامية مبتكرة من خلال توظيف أفضل الحلول التقنية التي ترفع كفاءة وتنافسية الخدمات والعمليات الحكومية تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031 ووعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تسهيل حركة الشحنات والمنتجات الإعلامية عبر منافذ إمارة أبو ظبي، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات من خلال ربط الأنظمة الرقمية ومواءمتها.
وأكد المدير العام لجمارك أبوظبي أن توقيع اتفاقية مستوى أداء الخدمة مع مجلس الإمارات للإعلام يأتي في إطار التزام جمارك أبوظبي بتوسيع مظلة الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز أواصر التعاون المؤسسي بشأن تبادل المعلومات والبيانات والخدمات عبر اعتماد التقنيات الرقمية المرنة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على منظومة العمل عموماً ويخدم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.

مجلس الإمارات للإعلام
جمارك أبوظبي
محمد سعيد الشحي
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