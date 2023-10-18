الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في الشركة: «اتصالات من &e» تسجل أعلى سرعة للجيل الخامس في العالم

دبي (الاتحاد)

أكد خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «اتصالات من &e» أن الشركة من مُشَغِّلِي الاتصالات الأكثر تقدماً على مستوى العالم، وتحرص على تبنِّي كِّل ما هو جديد لتطوير شبكاتها وتحديث خدماتها الرقمية، وهي الاستراتيجية التي تنعكس على تجربة المستخدمين. وأضاف في تصريحات على هامش معرض جيتكس 2023 أنه بفضل هذه الجهود، سجَّلت «اتصالات من &e» أداءً رائعاً لشبكاتها باعتراف مؤسسات دولية، ونجحت في تقديم تغطية الجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية، وعبْر مشروعها (5G-Advanced)، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، حيث حقَّقت سرعة 10 جيجابت في الثانية على النطاق 6 جيجاهرتز، وهو إنجاز مهم يضع دولة الإمارات في طليعة قُدْرات شبكات الجيل الخامس المتقدمة.وكشف عن إطلاق شبكة الجيل الخامس المستقلّة تجارياً لمستخدمي الهواتف المتحركة للمرة الأولى في دولة الإمارات، مؤكداً أن المشاركة في جيتكس فرصة لبناء علاقات استراتيجية، والتفاعل مع العملاء والشركاء، وتعزيز مكانة «اتصالات من &e» بين روَّاد الابتكار التقني عالميّاً، وتجديد التزامها بتوفير أفضل الخدمات والحلول لعملائها، بما يواكب عصر التطور التكنولوجي ويَفُوق تطلُّعات العملاء.

تقنيات متميزة

وقال مرشد: إن تشغيل الإمكانيات المتطورة للأجيال الجديدة من الشبكات يستحوذ على الجزءَ الأكبر من عروض «اتصالات من e&» في معرض «جيتكس جلوبال 2023»؛ لذلك نعرض تقنيات وحلولاً قائمة على شبكات الجيل الخامس (5G)، والتي تمثِّل تطوراً كبيراً في البنية التحتية والشبكية بتوفير سرعاتِ اتصال أعلى واستجابةً أسرع، كما تدعم استخدامات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتفتح الباب أمام تطوُّر كبير في مجموعة واسعة من التطبيقات في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والترفيه. ولفت أنه في جيتكس 2023، تمكنت «اتصالات من e&» من تحقيق أعلى سرعة لتنزيل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس وصلت أكثر من 13 جيجابت بالثانية، بالتعاون مع «إريكسون»، وشهدت هذه التجربة الناجحة استخدام شبكة الجيل الخامس المستقلة بدمج بين تقنية الاتصال الراديوي المزدوج الجديد (NR-DC) وتقنية تجميع الناقل (CA)، لتعد بذلك التشغيل الناجح الأولى عالمياً من هذا النوع.

وأوضح، أن هذا الإنجاز والسرعات المتطورة للشبكة يعززان من مكانة دولة الإمارات لتواصل صدارتها على صعيد سرعات الجيل الخامس عالمياً، وتسهم أيضاً في تلبية الطلب المتزايد على الاتصال السريع وتمكين حلول متنوعة مثل إنترنت الأشياء الصناعية.

مراكز البيانات

تقدم «اتصالات من &e» عرض تقني حول تقنية تبريد خوادم «الإنترنت» في مراكز البيانات باستخدام سوائل التبريد وبالتعاون مع Iceotope تسهم هذه التقنية بخفض استهلاك الطاقة لغاية 40% في مراكز البيانات، بما يتماشى مع التزام الشركة بتحقيق الحياد المناخي في عملياتها في الإمارات بحلول عام 2050. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه التقنية المبتكرة في إطالة العمر الافتراضي للخوادم وخفض تكاليف الصيانة ضمن مراكز البيانات لغاية 30%.