حكومة أبوظبي تستعرض مبادرات رقمية مبتكرة في «جيتكس 2023»

دبي (وام)

شهد جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس 2023 مشاركة موسعة لحكومة أبوظبي بقيادة دائرة التمكين الحكومي إلى جانب أكثر من 30 جهة حكومية في الإمارة والتي استعرضت مشاريع ومبادرات تقنية تهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية التي تعكس التزام حكومة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات الحكومية والأمن السيبراني، إضافة إلى الكشف عن أحدث إنجازاتها ضمن أجندتها الرقمية في مجالات الحلول الحكومية الرقمية، وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتمكين الرقمي. وشهد الجناح طرح عدد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحسين تجربتهم.

وعرضت دائرة التمكين الحكومي، النسخة الجديدة من منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم» التي تُتيح إنجاز ما يزيد على 750 خدمة توفرها أكثر من 30 جهة حكومية في أبوظبي، إضافةً إلى باقة مختارة من خدمات القطاع الخاص المرتبطة بحياة أفراد المجتمع اليومية.

وخضعت النسخة الجديدة من هذه المنصة الرقمية لعددٍ كبيرٍ من التحسينات والإضافات التي جرى تطويرها بناءً على آراء وتفضيلات المستخدمين، وبالاعتماد على أحدث الحلول والتقنيات التي تركز على المتعاملين؛ بهدف تعزيز كفاءة المنصة والارتقاء برحلة المتعاملين عند إنجاز الخدمات والمعاملات الحكومية بمختلف أنواعها، في أي وقت ومن أي مكان بسلاسة ويُسر. وأكد معالي أحمد تميم الكتاب رئيس دائرة التمكين الحكومي: «تأتي النسخة المحدثة من المنصة نتيجة تضافر جهود أكثر من 30 جهة حكومية تعمل معاً، لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرامية لإنشاء منظومة رقمية متقدمة للارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال الابتكار والتحول الرقمي، بما يعكس تطلعات مجتمع إمارة أبوظبي بكل شرائحه. وقال: تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي في أبوظبي، فإن منصة «تم» بنسختها الجديدة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي، والتزامها بتمكين مواطني الدولة والمقيمين فيها وتسهيل حياتهم من خلال الابتكار.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، ممثل منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بدائرة التمكين الحكومي: «يعود لآراء المتعاملين وتفاعلهم معنا الفضل الكبير في تحديث منصة (تم) التي تم تصميمها لتقديم خدمات حكومية رقمية مبتكرة تتلاءم مع احتياجات أفراد المجتمع وتطوير منصة فريدة وسلسلة، تضمن الحصول على جميع الخدمات الحكومية وإنجازها بكل سهولة ويُسر».

ومن جانبها، أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تطبيق «إسكان أبوظبي»، ويمكّن التطبيق الأفراد من استكشاف خيارات الإسكان والأراضي، والوصول إلى المعلومات التفصيلية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خطط الإسكان دون الحاجة إلى القيام بزيارات أو إجراءات ورقية مكثفة.

وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إن «الهيئة» تعمل على تبني أحدث التقنيات والأنظمة المبتكرة التي من شأنها تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة في مختلف المنصات للمتعاملين.

الذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة ابتسام المزروعي المدير التنفيذي وكبير الباحثين بالإنابة لدى وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي: يعد الذكاء الاصطناعي الأساس في التقدم الرقمي كما يعد الابتكار والتعاون أمراً بالغ الأهمية ولهذا يضمن إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مفتوحة المصدر مثل نماذج فالكون اللغوية الضخمة، تحفيز الابتكار المتسارع في مختلف المجالات.