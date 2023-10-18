منصور بن محمد: دبي رائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن ما تشهده دبي من تقدم ونمو متسارع ضمن مختلف قطاعاتها الحيوية، لاسيما قطاع الاقتصاد الرقمي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة مساهمة هذا القطاع في اقتصاد دبي، وتعزيز مكانتها كرائدة عالمية له، بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

كما أكد سموه على مكانة معرض ومؤتمر «إكسباند نورث ستار»، وأهمية دوره كمنصة عالمية، وإسهامه في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة ودفعها نحو آفاق أوسع لتعزيز الجاهزية للمستقبل، من خلال اكتشاف مسارات جديدة للتواصل والشراكات البنّاءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك المستثمرين، بما يستضيفه الحدث من خبراء ومبتكرين وشركات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، لفعاليات اليوم الختامي لمعرض ومؤتمر «إكسباند نورث ستار 2023»، الأكبر من نوعه للشركات الناشئة على مستوى العالم، والذي نظّمه مركز دبي التجاري العالمي واستضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في «دبي هاربر».

جولة

واطلع سموه، خلال الزيارة التي رافقه خلالها أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وسعيد القرقاوي نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أبرز الشركات المشاركة في المعرض والتي تزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة. كما استمع سموه من سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى شرح حول المعرض الذي يدعم مساعي دبي في التحول إلى أحد أكثر المراكز الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

وتوقف سموه، خلال الزيارة، عند الجناح الفرنسي، حيث اطلع من مسؤوليه على أبرز ما تقدمه الشركات الفرنسية المشاركة في الحدث العالمي الأبرز للشركات الناشئة على مستوى العالم، من حلول التحول الرقمي التي تخدم مختلف القطاعات وتساعد الشركات الناشئة في المنطقة والعالم على النمو السريع.

كما تفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جناح وكالة التجارة الإيطالية الذي يضم 22 شركة ناشئة تقدم حلولاً مبتكرة، بما فيها تقنيات «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز (AR)، وما تقدمه الشركات الإيطالية من ابتكارات ضمن قطاعات التنقل المستدام، والرعاية الصحية والتعليم وأنظمة الدفع، وخفض حجم المخلفات.

الذكاء الاصطناعي

وشملت جولة سموه، خلال اليوم الختامي لمعرض ومؤتمر «إكسباند نورث ستار 2023»، زيارة الجناح الياباني الذي يعرض لأحدث الابتكارات اليابانية في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وأحدث الأجهزة والتطبيقات والحلول التكنولوجية التي يعمل على تطويرها عدد من الشركات اليابانية الناشئة.

وشملت جولة سموه منصة شركة «بينانس» التي تُعد من كبريات منصات تداول العُملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، حيث اطلع سموه على ما تقدمه الشركة من تسهيلات وابتكارات في مجال التحول الرقمي، وتعزيز نظام الدفع الإلكتروني، ما يساعد الشركات الناشئة على النمو.

كذلك توقّف سموه أمام منصة «ماستركارد»، حيث استمع سموه إلى مبادرات الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، وما تقدمه للشركات الناشئة من حلول مبتكرة في عالم المدفوعات. وزار سمو رئيس مجلس دبي الرياضي منصة مركز دبي للسلع المتعددة، حيث تابع سموه شرحاً حول جهود المركز في زيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، انطلاقاً من مكانة المركز كمنطقة عالمية رائدة للتجارة والأعمال والاستثمار.

وتفقد سموه جناح سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) حيث تعرف سموه على مبادرات السُلطة، ودورها في دعم وتعزيز الاستثمار والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

رواد الأعمال

شارك في معرض ومؤتمر «إكسباند نورث ستار» العالمي 250 متحدثاً من رواد القطاعات الرقمية في المنطقة والعالم، حيث قدموا خلال أعمال الحدث الأول عالمياً لرواد الأعمال رؤاهم وخبراتهم حول المزايا التنافسية وفرص النمو التي يحملها الاقتصاد الرقمي، وكيفية تعزيز وتمكين الشراكات التجارية الهادفة إلى إثراء مسيرة التنمية والتطوير ودفعها نحو آفاق أوسع لتعزيز الجاهزية للمستقبل، وتحسين جودة حياة المجتمعات.

70 دولة

يُعدّ «إكسباند نورث ستار 2023» أكبر تجمع للشركات الناشئة حول العالم، الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وجمع التمويل، مما يتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة لاستقطاب التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التشغيلية، إذ يشكّل المعرض منصة مثالية للتواصل بين المستثمرين ومسرعات الأعمال.