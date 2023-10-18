وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: 563.6 مليار درهم الناتج المحلي لأبوظبي خلال النصف الأول بنمو %4

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، نجاح أبوظبي في تحقيق إنجاز كبير على صعيد نموها الاقتصادي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% إلى 563.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مرجعاً ذلك النمو إلى الأداء المتميز للقطاع غير النفطي، الذي توسع على نحو كبير بنسبة 9.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليشكل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي.

وقال البلوشي، خلال كلمته أمام جلسة حوارية بعنوان “الاستثمار في المستقبل” ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023، إن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، يكتسب يوماً بعد يوم أهمية بالغة في عصر العولمة، للدول التي تسعى إلى تعزيز التنمية ودفع نموها الاقتصادي.

وأضاف: كما تؤدي التطورات الصناعية المتلاحقة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات، منبهاً إلى أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر لا تقتصر على اجتذاب رؤوس الأموال فحسب، بل إنه يعمل على نقل وتبادل المعارف والتكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحفيز الابتكار وتعزيز الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

وذكر البلوشي، أن أبوظبي تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، ومنها البنية التحتية على أعلى مستوىً، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات التي تعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار، فضلاً عن فتح المجال أمام الشركات الناشئة ورؤوس الأموال لتساعد في تشكيل المستقبل.

نمو صناعي

وأشار إلى أن أبوظبي تدرك جيداً أن المستقبل المستدام يتطلب تعزيز قطاعات النمو الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية، ولذا تهدف من خلال «استراتيجية أبوظبي الصناعية»، إلى تطوير قطاعات الصناعات التكنولوجية، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، والزراعة، إذ ستعمل هذه القطاعات على استقطاب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل تحتاج إلى مهارات خاصة، ما يدفع الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، منوهاً بأنه لتحقيق هذه الأهداف، تعمل أبوظبي على تحسين جودة الحياة لجذب أصحاب المواهب العالمية، زيادة الصادرات، تعزيز القدرة التنافسية، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، وتعمل أيضاً لتسريع عملية التحول الاقتصادي، عبر دعم الرواد في القطاعات الاستراتيجية، تنمية المهارات، وتعزيز مكانتها كمركز رائد للصناعة.

وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن القطاع الصناعي في أبوظبي حقق قصة نجاح عالمية، حيث أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية، خلال العام الأول من إطلاقها، في تحقيق نمو بمعدل 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة، كما زاد عدد المصانع العاملة بنسبة 4.7 % ليصل إلى 966 مصنعاً، إلى جانب نمو استثمارات الشركات الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة 85.7 % لتصل إلى 15.36 مليار درهم، وليصل إجمالي استثمارات المصانع العاملة خلال العام الأول إلى 384.06 مليار درهم.

وقال البلوشي: خلال النصف الأول من العام الجاري، أصدرت أبوظبي 116 رخصة صناعية جديدة، ما يؤشر إلى مستقبل واعد للقطاع الصناعي في أبوظبي.

الاستثمار الأجنبي

أوضح راشد البلوشي أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الابتكار، يستوجب خلق بيئة موائمة ومشجعة للمستثمرين وهو أمر تدرك أبوظبي حتميته، مدللاً على ذلك بتقديم مكتب أبوظبي للاستثمار.

وأكد أن دولة الإمارات حققت إنجازاً لافتاً باستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 23 مليار دولار في عام 2022 بزيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.

وأعلن أن الإمارات تستعد لأن تكون مركزاً عالمياً لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.