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اقتصاد

مسؤول دولي: الإمارات نموذج يحتذى به عالمياً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مسؤول دولي: الإمارات نموذج يحتذى به عالمياً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
19 أكتوبر 2023 02:12

أبوظبي (وام)

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أكد زياد ألكسندر حايك، رئيس الاتحاد العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن دولة الإمارات تعد نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تركت آثارها الإيجابية عبر إسهامها في دفع معدلات التنمية المستدامة وتمهيد الطريق أمام حقبة جديدة من النمو والتطور الاقتصادي.
وقال حايك على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي يعُقد في العاصمة أبوظبي إن الإمارات بفضل خبرتها على صعيد التعاون بين القطاعين العام والخاص نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة على مدى السنوات الماضية خصوصاً في قطاعي الطاقة وتحلية المياه.
وأضاف أن اهتمام الإمارات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لعب دوراً كبيراً في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، إضافة إلى تمكين القطاعات الرئيسة من القيام بدورها الحيوي في خدمة أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات.
وأكد حايك أن القطاع الخاص يشكل عنصراً رئيساً من عناصر معادلة التنمية الشاملة في الإمارات بما يضطلع به من دور مؤثر ضمن مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الإمارات تولي أهمية كبرى لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية في المجالات المختلفة بما يدعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.
وذكر رئيس الاتحاد العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن القطاع الخاص في دولة الإمارات نجح خلال السنوات الماضية بالمشاركة بقوة وفعالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة للدولة في مختلف المجالات.

الإمارات
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