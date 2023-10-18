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اقتصاد

«الوطني الاتحادي» يشارك في حوار البرلمانيين وقادة الأعمال

جانب من الاجتماع (وام)
19 أكتوبر 2023 02:12

أبوظبي (وام)

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شاركت ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في «الحوار الثلاثي للبرلمانيين وواضعي السياسات وقادة الأعمال في منتدى الاستثمار العالمي»، الذي عقد في أبوظبي ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وشارك في الحوار برلمانيون من جميع أنحاء العالم إلى جانب رجال أعمال ووزراء ورؤساء منظمات دولية، ناقشوا خلاله الوسائل التي يمكن للمشرعين من خلالها العمل مع القطاع الخاص للمساعدة في توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، والدور الحيوي للبرلمانات في تشجيع الاستثمار في التنمية المستدامة، ووضع الأطر التنظيمية المناسبة، وتوجيه الاستثمارات العامة وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المسؤول والمستدام. وتم خلال الحوار مناقشة تحسين التفاعل بين البرلمانات وصانعي السياسات والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة بشكل أفضل، واستعراض التحديات الرئيسة التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وكيف يمكن لهذه الشراكة أن تسهم في التغلب عليها. وأكدت ميرة السويدي خلال المشاركة، على دور البرلمانيين في تهيئة البيئة التشريعية التي تسهم في ازدهار الاستثمارات المسؤولة والمستدامة.
كما دعت ميرة السويدي إلى التعاون الدولي لمواءمة السياسات من أجل خلق إطار عالمي للاستثمارات المسؤولة واتخاذ تدابير استباقية في هذا المجال.
كما استعرضت دور البرلمانيين في التنمية المستدامة. كما أكدت في كلمتها أهمية إشراك الشباب وتمكينهم لصياغة مستقبل مستدام.
مستقبل مستدام
قالت ميرة سلطان السويدي: الاستثمارات الخضراء والاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر هي بوابات إلى مستقبل مستدام، ولابد من توفير الحوافز والدعم لهذه المبادرات، وأقرت الإمارات تشريعات المساواة في الأجور والمزايا، لتعزيز العدالة في القوى العاملة التي تصب في تعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المجلس الوطني الاتحادي
منتدى الاستثمار العالمي
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