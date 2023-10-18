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اقتصاد

«الدار» تدرج صكوكاً خضراء بسوق أبوظبي بقيمة 500 مليون دولار

«الدار» تدرج صكوكاً خضراء بسوق أبوظبي بقيمة 500 مليون دولار
19 أكتوبر 2023 02:12

أبوظبي (وام)

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج الصكوك الصادرة عن شركة «الدار» للاستثمار العقاري المحدودة بقيمة 500 مليون دولار. وقال السوق في تعميم أمس إن صكوك الدار للاستثمار ستكون خضراء وستدرج اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 23 أكتوبر الجاري
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تزايداً في عدد السندات والصكوك الخضراء المدرجة هذا العام، كجزء من جهود المُصدِرين لتوظيف رأس المال في مشاريع الطاقة المستدامة والنظيفة وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «COP28». ورحب سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل أيام بالإدراج الثانوي لسندات خضراء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بقيمة 750 مليون دولار، بينما رحب الشهر الماضي بإدراج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» لسندات ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، كما قامت شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية بإدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار في وقت سابق من العام الماضي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
الدار العقارية
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