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اقتصاد

تقرير لـ «القابضة»: الصناديق السيادية تعزز دورها في تحقيق النمو المستدام

تقرير لـ «القابضة»: الصناديق السيادية تعزز دورها في تحقيق النمو المستدام
19 أكتوبر 2023 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت «القابضة» (ADQ)، عبر منصّة «القابضة» (ADQ) فورورد للريادة الفكرية، أمس تقريراً حول دور صناديق الثروة السيادية في تسريع التحوّل الاقتصادي وتحقيق النموّ المستدام. عرض التقرير الذي صدر بعنوان: «أسُس الازدهار - مساهمة الصناديق السيادية في ترسيخ دعائم النموّ الاقتصادي»، آراء نخبة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي الاستثمارات السيادية، وصناع القرار، والمستشارين وخبراء الاستثمارات المصرفية، حول مساهمات صناديق الثروة السيادية في الاقتصادات الوطنية. وأشار التقرير إلى الدور المتنامي للصناديق السيادية في مجال التنمية الاستراتيجية ودعم خطط التحول الاقتصادي الوطنية التي تُلبي الأولويات الحكومية المتغيّرة في أعقاب تباطؤ العولمة وتفشي جائحة كورونا والتغيرات الجيوسياسية المتلاحقة.        
وقال ياب كالكمان، رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية في «القابضة» (ADQ): يظهر تقرير «القابضة» فوروورد  تأثير الاستثمارات السيادية في دعم النموّ الاقتصادي المستدام، وترسيخ الازدهار الوطني اللازم لبناء مستقبل أفضل للجميع.

القابضة العامة
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