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اقتصاد

e& توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم

e& توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم
19 أكتوبر 2023 20:29

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت e& اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، على هامش معرض جيتكس 2023.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الطرفين لدعم مناهج التعليم التكنولوجي في دولة الإمارات.
وترتكز مذكرة التفاهم الجديدة على الرؤية المشتركة لوزارة التربية والتعليم وe&، والهادفة إلى تعزيز التعليم التكنولوجي للطلاب في دولة الإمارات وإعداد المواهب المستقبلية القادرة على مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.
وقّع الاتفاقية، المهندس محمد آل علي، مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة التربية والتعليم، ودينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في e&، وذلك بحضور الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ e&، على هامش معرض جيتكس 2023، أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في دبي والعالم.
وتتمثل مجالات التركيز الرئيسية لمذكرة التفاهم في بناء مناهج تقنية رائدة عالمياً في مدارس دولة الإمارات، وزيادة الوعي بأهمية التعليم التكنولوجي، وبناء شبكة من الشركاء الذين يتشاركون ذات التطلعات حول تعليم التكنولوجيا واستخدام الحلول الرقمية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي لدعم قطاع التعليم. 
وتعد مذكرة التفاهم الجديدة امتداداً لجهود e& وتعاونها المتواصل مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، وتجسّد التزام e& بمواصلة دعم برنامج منظمة Code.org حول علوم الكمبيوتر.
وتجدر الإشارة أن e& قد أعلنت مطلع هذا العام عن شراكتها مع منظمة Code.org، للانضمام إلى الجهود الدولية الداعمة لبرنامج المنظمة سعياً لزيادة الوعي بعلوم الحاسوب والبرمجيات وتطويرها في كافة الأسواق التي تعمل بها المجموعة.

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