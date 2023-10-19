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اقتصاد

«البلديات والنقل - أبوظبي» تكشف عن مركبة تفتيش مبتكرة

«البلديات والنقل - أبوظبي» تكشف عن مركبة تفتيش مبتكرة
20 أكتوبر 2023 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2023، والذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، تحت شعار «عام تصوّر الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، حيث من المتوقع لهذا الحدث أن يدفع حدة التنافس في سباق الذكاء الاصطناعي.
وستكشف دائرة البلديات والنقل خلال المعرض عن مركبة تفتيش متطورة سترسي معياراً جديداً لعمليات التفتيش في قطاع البلديات والنقل، وستتم إزاحة الستار عن هذه المركبة المبتكرة والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبالإضافة إلى الكشف عن المركبة، ستوقع الدائرة مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة التكنولوجيا العالمية العملاقة «أمازون» للاستعانة بخدمات «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) في مجالات المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والثانية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، للتعاون في تنفيذ الدراسات والأبحاث المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
وقال عمر النعيمي، المدير العام للشؤون المؤسسية في دائرة البلديات والنقل: ينسجم معرض جيتكس جلوبال 2023 مع دور الدائرة في تصدّر مسار التقدم التكنولوجي، ورفع سوية الخدمات المقدمة، والمساهمة في التطوير المستمر للبنية التحتية للبلديات والنقل في أبوظبي”.
وأضاف: تُعد مشاركتنا في هذا المعرض محطة رئيسة في رسم مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن قطاع البلديات والنقل. ومع وجود 40 مركبة تفتيش ذكية ستدخل حيز الخدمة خلال عام 2023، يبشر الأمر بمستقبل أكثر أماناً في التنقل على الطرقات.

دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
جيتكس
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