اتفاقية تعاون بين «الأمن السيبراني» وأبحاث التكنولوجيا المتطورة

دبي (الاتحاد)

أعلن كل من مجلس الأمن السيبراني، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، اليوم، عن توحيد جهودهما لبناء مجتمع معلومات عالمي يساهم في تعزيز مستوى الأمان والخصوصية، وإيجاد الحلول الفعالة لتقليص أثرها، مع تقدم التكنولوجيا وتطورها، وتزايد التهديدات السيبرانية التي تهدد جوانب مختلفة من حياتنا وخصوصيتنا. وقّع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وشهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وذلك على هامش مشاركتهما في معرض جيتكس العالمي 2023 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن كلا الطرفين.

وإدراكاً للقدرات الإيجابية الكبيرة التي تحظى بها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي نفس الوقت قابلية توظيفها لأغراض غير مشروعة من قبل العديد من الجهات، يهدف الطرفان إلى توطيد أواصر التعاون بينهما لإيجاد الحلول التي تساهم في جعل العالم مكاناً أكثر أماناً من خلال توحيد الجهود في مجالات التشفير والأمن السيبراني.

وبموجب الاتفاقية، سُيطلق الطرفان مجموعة من المبادرات المعنية بأنظمة التشفير وغيرها من البرامج التعليمية التي تهدف إلى نشر التوعية وتعزيز جهود البحث والتطوير في تقنيات التشفير والحفاظ على الخصوصية، وتضم الشراكة برامج نشر التقنيات والحلول والتعاون وجهود الردع والوقاية والاستجابة للهجمات السيبرانية.