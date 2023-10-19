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اقتصاد

«العليا للتحول الرقمي الحكومي» تستعرض مبادرات تعزيز الجاهزية الرقمية

خلال الاجتماع (من المصدر)
20 أكتوبر 2023 02:21

دبي (الاتحاد)

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عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي اجتماعها الدوري برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة، وحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي. واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الذي عقد ضمن فعاليات معرض جيتكس، عدداً من مشاريع التحول الرقمي التي تهدف لتعزيز التكامل والجاهزية والخدمات الرقمية، وتطوير المنظومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، شملت مشروع الامتثال لطلب البيانات لمرة واحدة والذي يهدف إلى دعم الامتثال الشامل لسياسة ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، ودعم طلب البيانات من الجهات المالكة لسجلات البيانات الرئيسية، ورفع مستوى الوعي لإعادة تصميم الخدمة، بما يدعم سياسة طلب البيانات مرة واحدة.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع معايير تصميم المواقع الإلكترونية الحكومية، والذي يهدف إلى توحيد الحضور الرقمي للوزارات والهيئات والمبادرات الاتحادية مع الارتقاء بتجربة المستخدم. يسهم المشروع في تحسين تجارب المستخدمين، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى عدد آخر من المشاريع المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة.

التحول الرقمي
جيتكس
عهود الرومي
الذكاء الاصطناعي
الاقتصاد الرقمي
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