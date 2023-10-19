«التنمية الأسرية» تستعرض أحدث ابتكاراتها الرقمية في «جيتكس»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة التنمية الأسرية في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، الذي تُقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية، حيث تستعرض أحدث مشروعاتها الرقمية التي تم إنجازها مؤخراً، والتي تلعب دوراً مهماً في تعزيز وتطوير أدوات رقمية تُمكن المؤسسة من تطوير الخدمات والبرامج التي تُسهم في ضمان التنمية الاجتماعية المستدامة ورفاهية أفراد المجتمع في أبوظبي.

وأطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، «الراصد الاجتماعي الرقمي»، بحضور مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعبدالرحمن البلوشي مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بمؤسسة التنمية الأسرية، وفهد سالم الكيومي وكيل دائرة التمكين الحكومي، ود. محمد العسكر ممثل منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بدائرة التمكين الحكومي، وعدد من المسؤولين وموظفي المؤسسة وزوّار المعرض، الذين تعرفوا على أهم مشاريع المؤسسة الرقمية، ونظام الراصد الاجتماعي الرقمي وأهدافه الرامية إلى تطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تُساهم في الارتقاء بنوعية حياة الأفراد والأسر في المجتمع.

كما أطلقت المؤسسة خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، خدمة التأهيل الرقمي لكبار المواطنين، لتوفير فرص مناسبة لهم في أنحاء إمارة أبوظبي، لتمكينهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتصفح الإنترنت والتعامل مع الأنظمة الرقمية لمواكبة المجتمع والأجيال القادمة، باعتبارها وسيلة مهمة لمساعدتهم في التواصل مع الأسرة والأصدقاء، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم وحصولهم على الخدمات المتوافرة، سواءً الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها.

وقالت مريم محمد الرميثي: إن مشاركة مؤسسة التنمية الأسرية في أسبوع جيتكس للتقنية 2023، تلقي الضوء على المشاريع الرقمية الرائدة التي تنفذها المؤسسة ضمن استراتيجيتها في رفع مستوى جودة الحياة في أبوظبي، والتي تتماشى مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرامية إلى أتمتة عملية الرصد الرقمية للظواهر والمشكلات الاجتماعية.

وأكدت الرميثي أن «جيتكس» يعد منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، مشيرة إلى دور مؤسسة التنمية الأسرية وجهودها المستمرة من أجل تسخير التكنولوجيا، من خلال الراصد الاجتماعي الرقمي الذي يلعب دوراً بارزاً في رصد المشكلات الاجتماعية وابتكار العلاجات والحلول الفعالة لها، مما يُسهم بشكلٍ كبير في دعم واستقرار وتعزيز جودة حياة جميع أفراد الأسرة والمجتمع.

وأوضحت الرميثي أن نظام الراصد الاجتماعي الرقمي يهدف إلى رصد المشكلات الاجتماعية التي تنتشر في المجتمع، للتعرف على القضايا التي يهتم بها أو يعاني منها الأفراد والأسر، وذلك بهدف توجيه السياسات والبرامج الاجتماعية لحل هذه المشكلات.

وأضافت أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً في رصد المشكلات الاجتماعية على مستوى إمارة أبوظبي من خلال مراكزها المنتشرة في الإمارة (أبوظبي، العين، الظفرة).